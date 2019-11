Bursa Ticaret Borsası eğitim yardımlarına devam ediyor

Bursa Ticaret Borsası (BTB), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) desteği ile geleneksel hale getirdiği eğitim yardımlarına bu sene de devam etti.

Orhaneli, Büyükorhan, Keles ve Harmancık ilçelerinde eğitim örenim gören ve Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde belirlenen ihtiyaç sahibi öğrenciye kışlık bot yardımı yapıldı. Bursa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, “Borsamızın ilgili personelleri ile Bursa’mızın 4 ilçesi başta olmak üzere 800 öğrencimize Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğimizin de desteği ile kışlık botlarımızı ulaştırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Her biri birbirinden değerli yavrularımızın eğitimine çok önem veriyoruz” dedi.

Geleceğin teminatı çocukların eğitimini çok önemsediklerini belirten Başkan Matlı, “Eğitime yapılan her türlü desteği çok önemsiyoruz ve Borsamız tarafından yüzden fazla üniversite öğrencimize burs desteği sağlıyoruz. Ayrıca ilimizde bulunan ve tarihi öneme sahip olan, tarım alanında geleceğin ziraat mühendislerini, laborantlarını mezun edecek olan Hamidiye Tarım Meslek Lisesi’ne de Bursa valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğüyle yaptığımız protokol kapsamında 'Gıda İşleme ve Teknoloji Odaklı Eğitim, Kariyer Merkezi' isimli projenin her aşamasında yer alarak, geleceğimizin teminatı gençlerimizin eğitim öğretimlerine imkânımız ölçüsünde destek oluyoruz. Bundan sonra da olmaya devam edeceğiz” dedi.

