Dündar’dan Başsavcı Şen’e hayırlı olsun ziyareti

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanan Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Şen’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Bursa Başsavcı Vekili olarak görev yapmakta iken Hakimler ve Savcılar Kurulu’nun Mazeret Kararnamesi ile Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanan Gökhan Şen’i makamında ziyaret eden Başkan Dündar, Şen’e yeni görevinde başarılar diledi. Bursa gibi bir şehirde görev yapmanın büyük bir onur olduğunu vurgulayan Başkan Dündar, “Bu güzel şehirde, yeni görevinizde, sizlerle birlikte çalışacak olmaktan dolayı mutluluk duyuyorum. Allah yeni görevinizde muvaffakiyetler versin” dedi.

Nazik ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Şen ise yeni bir görev ile Bursa’da görev yapmaktan dolayı yaşadığı mutluluğu ifade etti.

BURSA 10 Kasım 2019 Pazar İMSAK 06:10

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