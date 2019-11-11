Bursalılar pastırma sıcaklarının tadını çıkardı

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Hafta sonu tatilinin 'pastırma yazı' sıcağı ile buluşmasını fırsat bilen Bursalılar, piknik, park ve sahil kenarına çocukları ile birlikte giderek güneşli havanın tadını çıkardı.

Türkiye'nin batısından başlayarak, özellikle ülkenin kıyı kesimlerini hâkimiyeti altına alan sıcak hava dalgası kendisini, Bursa’da da hava sıcaklığı 24 derecelere yükselerek gösterdi. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarından istifade eden Bursalılar piknik alanlarına, oyun parklarına akın etti.

Atatürk Kent Ormanı’na gelen aileleriyle birlikte gelen vatandaşlar araçlarıyla uzun kuyruklar oluştururken, güzel havada mangal yapmanın tadını çıkardı.

BURSA 11 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 06:11

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