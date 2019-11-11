Bursaspor sakin kalamıyor

- Ligin en hırçın ekiplerinden biri olan Bursaspor´da 6 oyuncu gördükleri kartlar nedeniyle sonraki maçlarda cezalı duruma düştü. Sakatlıklardan yana da başı ağrıyan Bursa ekibinde görülen kartlar can sıkan diğer konu oldu.
TFF 1´inci Lig´de bu sezon mücadelesinin yanında hırçın görüntüsüyle de dikkat çeken Bursaspor´da, birçok oyuncu kart cezaları nedeniyle sonraki maçlarda forma giyemedi. Geride kalan 11 haftalık süreçte Bursasporlu futbolcular 35 sarı, 3 de kırmızı kart gördü. Bu görünümüyle ligin en hırçın takımlarından biri olan Bursaspor´da 6 oyuncu gördükleri kartlar nedeniyle bir sonraki maçta cezalı duruma düştü. Son olarak Boluspor maçında Özer Hurmacı kart cezası nedeniyle oynayamazken; Iasmin Latovlevici de bu karşılaşmada sarı kart görerek cezalı duruma düştü. Latovlevici milli maç arası dönüşü iç sahada Keçiörengücü ile oynanacak maçta görev alamayacak.
6 OYUNCU CEZA ALDI
Bursaspor´da Ozan İsmail Koç ve Burak Altıparmak, maçlarda ikinci sarı kartlarının kırmızı dönüşmesiyle birlikte bir sonraki maçta oynayamadı. Mamadou Diarra da direkt kırmızısıyla 2 maç takımını yalnız bıraktı. Takımın en tecrübeli isimleri olan Özer Hurmacı, Selçuk Şahin ve Iasmin Latovlevici de, henüz ligde 11 maç geride kalmasına karşın 4´er sarı karta ulaştı ve sezon içinde birer maçı kaçırdı. Bursaspor´daki bu durum eleştirilere neden olurken, teknik heyetin ise gereken uyarıları yaptığı kaydedildi.
DİĞER DERT DE SAKATLIKLAR
Kartların yanında sakatlıklardan da Bursaspor´un başı ağrıdı. Sezon başından itibaren 4 oyuncu, maç kaçıracak düzeyde ciddi sakatlıklarla boğuştu. Bu isimlerden Onur Atasayar 6 maç, Burak Altıparmak ve Recep Aydın 4´er maç ve Burak Kapacak da 3 maç ligde sakatlıklarından dolayı forma giyemedi. Bu durum teknik heyeti de zorlarken, özellikle sakat oyuncuların yokluğunda ortaya çıkan kart cezaları da can sıktı.
BURSA
11 Kasım 2019 Pazartesi
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