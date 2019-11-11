Bakü Kimya ve Biyoloji Lisesinin 50'inci yılına Bursa'dan destek

Azerbaycan'da 1969 yılında Haydar Aliyev tarafından kurulan Bakü Kimya ve Biyoloji Lisesi 50'inci yılını kutluyor. Azerbaycan ve Bursa arasındaki bağların daha da güçlenmesi için Bursalı belediye başkanları ve iş adamlarının törene katılmaları için destek bekleniyor.

Bakü Kimya ve Biyoloji Lisesi bu yıl 50'incisini kutluyor. Azerbaycan Cumhuriyeti Eğitim Bakanlığı tarafından tertiplenen kutlamalarla Azerbaycan ve Bursa arasındaki bağların daha da güçlenmesi hedefleniyor. Bursalıların da açılışta yer alması için birtakım çalışmalar yürüten GİMAZDER ve GİMULSİAD derneklerinin kurucusu olan Hüseyin Veliyev, Bursa protokolünü tek tek ziyaret ediyor. Veliyev, "Eğitim seviyesi çok yüksek olan okullar ve üniversitelerde eğitim aldım. Bitirmiş olduğum lise Rusya'nın en meşhur okulu olmuş. Eğitime son derece önem veren Haydar Aliyev 1969 yılında Azerbaycan SSC birinci katibi görevine geldiği ilk zamanlar bu okulu ve buna benzer okulları açtırmış. Bitirmiş olduğum bu lisenin bugünlerde Bakü’de 50. yıl kutlamaları olacak. Azerbaycan Cumhuriyeti Eğitim Bakanlığı tarafından organize ediliyor. Okulumuz mezunları dünyanın bir çok ülkelerinde ister üniversitelerde, isterse de diğer alanlarda çok önemli pozisyonlara sahip. Dile kolay 50 yılın en başarılı okulu. Okulumuzun mezunları arsında Azerbaycan milletvekilleri, bir çok ülkelerde çalışmakta olan ünlü iş adamları, akademisyenler var. Okulun ilk yıllarının mezunu gibi benim de katılmam manevi bir borçtur. Bursa'nın 3 ilçesi Bakü'nün 3 ilçesi ile kardeş şehirdir. 15 Ekim tarihinde Türk dünyası liderlerinin gerçekleştirdikleri Türk Dünyası Konseyinden sonra bir nevi bu konseyin devamı olacak bu merasime katılmamamız büyük eksiklik olur diye düşünüyorum" dedi.

BURSA 11 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 06:11

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