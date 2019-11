Aktaş: “Birçok projemiz Türkiye’ye örnek olacak”

Başkan Alinur Aktaş, Büyükşehir Belediyesi’nin yeni Genel Sekreteri Ulaş Akhan’ı mesaisinin ilk gününde belediye bürokratlarıyla tanıştırdı. Meclis toplantı salonunda gerçekleşen buluşmada Bursa’nın gelecek hedefleriyle alâkalı açıklamalarda bulunan Aktaş, “Göreceksiniz, yaptığımız her proje, tasarım ve uygulama Türkiye’de ses getirecek. Herkes Bursa Büyükşehir Belediyesi’ni örnek gösterecek” dedi.

Tanışma toplantısına Başkan Aktaş, Genel Sekreter Ulaş Akhan ve BUSKİ Genel Müdürü Güngör Gülenç’in yanı sıra daire başkanları, şube müdürleri ve şirket genel müdürleri katıldı. Büyükşehir bürokratlarının kendilerini tek tek tanıtmasının ardından söz alan Başkan Alinur Aktaş, yeni genel sekreterin belediye bünyesine katılmasıyla birlikte mesai arkadaşlarıyla genel bir değerlendirme toplantısı yaptıklarını söyledi. Toplantıda Bursa’da bundan sonra izlenecek süreç hakkında da ipuçları veren Başkan Aktaş, 3 milyonluk Bursa’nın gücüyle hareket edeceklerini, yapacakları her projenin ulusal ve uluslararası anlamda büyük etki oluşturacağını ifade etti. Hedeflerinin hizmet ve yatırımları vatandaşın ayağına çok seri bir şekilde götürmek, halkı memnun etmek olduğunu söyleyen Başkan Aktaş, “Milletin bizden beklentisi var. Göreceksiniz. Birçok uygulamamız, çalışmamız örnek olacak. Mesele, herkesin yaptığını yapmak değildir. 250 metrekarelik parklar iş değil. 30 bin nüfuslu kasaba belediyesi değiliz. Büyükşehir Belediyesiyiz. 3 milyonluk nüfusumuz var bizim. O yüzden yapacağımız yatırımlar ses getirmeli, sıradan olmamalı. Türkiye’ye örnek yatırımlara inşallah hep birlikte imza atacağız. Bu vesile ile yeni görevlendirmenin ve yapılacak çalışmaların hayırlı olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

Başkan Alinur Aktaş, toplantıda yöneticilere koordinasyon içerisinde hareket etmeleri ve vatandaşın menfaatine öncelik tanımaları çağrısında da bulundu. Büyükşehir Belediyesi’nin verimsiz kaldığı projelerin tamamında iletişim eksikliğini tespit ettiklerini ve bu doğrultudaki hataları kabul etmediklerini belirten Başkan Aktaş, “Vatandaş, bizim için çok önemli ve değerli. Bürokrasi nezaketini, yerel yönetim ciddiyetini bozmadan hizmet etmek gerektiğini hiçbir zaman aklımızdan çıkarmamalıyız. Buna ekmek üreten BESAŞ, milletin karnını doyuran BURFAŞ, kültür hizmetlerinde bulunan Kültür AŞ de dahil” şeklinde konuştu. Bürokratlara birimler arası irtibat ve planlama hakkında hassas olmaları tavsiyesinde bulunan Başkan Aktaş, “Öyle daire başkanlıkları, şube müdürlükleri var ki Bursa’nın dört bir yanına yayılmış durumda. Bazı durumlarda geri kalmamızın nedeni, irtibat eksikliğidir. BUSKİ ayağında genel müdürümüz, Büyükşehir ayağında da genel sekreterimiz sorumlu. Yöneticilerimize düşen şudur; Koordinasyon. Öyle işler var ki 56 daireyi ilgilendiriyor. İşin hukuk ayağı, fen işleri ayağı var. Bir de planlamayı ok iyi yapmak lazım. Bizim işimiz planlama. Bu ne kadar sağlıklı yapılabilirse, işler de o derece sağlıklı gidiyor” ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediyesi’nin çiçeği burnunda Genel Sekreteri Ulaş Akhan da toplantı kapsamında söz aldı. Bursa’yı sürekli takip ettiğini, Başkan Aktaş’la ivme kazanan birbirinden farklı ve güzel projelere şahit olduğunu ifade eden Akhan, “Bursa, tahayyüllerimizin ötesinde, sadece Türkiye için değil dünya için büyük bir değer. O yüzden bizim sadece Bursa’ya, Türkiye’ye değil dünyaya karşı sorumluluğumuz var. İnşallah sizlerin riyasetinde çok güzel işleri başarmak arzusundayız. Bursalı olan herkesin gurur duyacağı bir şehri ortaya çıkartmak için gayret edeceğiz” açıklamasında bulundu.

BURSA 11 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 06:11

GÜNEŞ 07:37

ÖĞLE 12:53

İKİNDİ 15:34

AKŞAM 17:59

YATSI 19:19

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.