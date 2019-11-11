Uludağ'a çıkacaklara uyarı Teleferik seferlerine bakım sebebiyle ara verildi

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Türkiye'nin en önemli kış ve doğa turizmi merkezlerinden biri olan Uludağ'a teleferikle çıkacaklara uyarı geldi.

Şehir merkezi ile Uludağ arasında alternatif ulaşım sağlayan teleferik hattının bakıma alındığı açıklandı. 140 kabin ile saatte bin 500 yolcu taşıma kapasiteli, 9 kilometre ile dünyanın en uzun teleferik hattı olan teleferikle alakalı Bursa Teleferik A.Ş'den yapılan açıklamada, "Tesisimiz 1115 Kasım tarihleri arasında kışlık bakım sebebiyle kapalı olacaktır" denildi.

BURSA 11 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 06:11

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