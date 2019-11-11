Bursa'da 236 bin fidan toprakla buluştu

"Geleceğe Nefes" kampanyası ile Türkiye’de 11 milyon, Bursa’da ise 187 noktada 236 bin fidan toprakla buluştu.

Fidan dikme kampanyası Tarım ve Orman Bakanlığının başlattığı Geleceğe Nefes projesi ile 81 ilde 11 Kasım 2019’da saat 11:11’de başladı. 2023 noktada 3 saat içinde tam 11 milyon fidan dikilmesi beklenirken, bu rakam 13 milyon 695 bin 183 oldu.

Bursa’da 187 noktada 236 bin fidan dikildi. Başköy’de gerçekleştirilen törene Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa milletvekilleri, Özel Teknoloji Fen Anadolu ve Fen Lisesi başta olmak üzere okullar, Maden Mermer Üretici ve İşadamlar Derneği, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Bursa Orman Bölge Müdürü Yalçın Akın programın açılış konuşmasını yaptı. Akın, Türkiye’nin yüzde 28,6’sının, Bursa’nın ise yüzde 45’inin orman olduğunu vurgulayarak, “Dünyada ormanlar azalırken, yapılan çalışmalarla ülkemizde orman varlığı artmaktadır. Bursa coğrafi ve iklim koşulları sebebiyle zengin bir biyolojik çeşitliliğe sahiptir. Bursa, şanlı tarihimizin derin izlerini taşıyan, yeni nesillere bir tarih okulu olmaya muktedir, doğası, yeşili ve tarihi dokusu ile Osmanlı’ya başkentlik yapmış bir ilimizdir. Bugün saat 11.11’de Bursa il sınırlarında 187 ayrı lokasyonda 236 bin fidanı sizlerle birlikte toprakla buluşturacağız” dedi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nden 15 bin fidanla destek

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde büyük bir kararlılıkla 11 Kasım tarihinin ağaç dikme bayramı olarak ilan edildiğini belirterek, “Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Geleceğe Nefes projesi kapsamında Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak 15 bin fidan dikiyoruz. Daha yeşil bir Türkiye için geleceğe nefes olmak adına, çiftimizin yüzü gülsün, çocuklarımız ormanla büyüsün diye bu gün Türkiye genelinde 81 il, 2023 noktada 11 milyon fidan toprakla buluşacak” diye konuştu.

AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, “Bugün bütün Türkiye’de gençler, yaşlılar, çocuklar yollara düştü. Ağaç sevgisi ve ormanlar için gerçekten çok anlamlı ve heyecanlı bir gündeyiz. Geçtiğimiz yıllarda ormanlarımız yandı ama orman teşkilatımızın burada çok önemli gayretleri var. Türkiye’de her türlü önleme rağmen 10 binde 4 oranında her yıl ormanlarımızda yangın çıkıyor. Bu oran Fransa’da 10 binde 7, İtalya’da 10 binde 40, Portekiz’de yüzde 3 dolayındadır. Yani 30 yıl sonra bu şekilde giderse Portekiz’in tüm ormanları yanacak. Orman teşkilatımıza teşekkür ediyorum. Orman yangınlarına müdahalede 18 dakikadan 12 dakikaya indirerek, dünya birinciliğini ortaya koydular” ifadelerini kullandı.

Bursa Valisi Yakup Canbolat, ormanların bir ülkenin akciğerleri olduğunu söyleyerek, “En büyük zenginlik ve yaşam kaynağı ormanlarımızdır. Ağaç sanayinin ve yaşam alanlarının vazgeçilmezi ormanlarımızda yetişen ağaçlar, beşiğimiz, okuduğumuz kitabımız, yazdığımız defter, koltuk, kapımız, doğduğumuz günden itibaren hayatımızın en önemli parçası olmuştur. Aldığımız nefes, suyun hayat kaynağı olan ormanlarımız, toprak kaymaları ve erozyonları önler. Ormanları koruyup değer vermeliyiz. Ormanları çoğaltmamız hayat felsefemiz olmalıdır” diye konuştu.

Konuşmaların ardından binlerce vatandaş fidan dikti.

BURSA 11 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 06:11

GÜNEŞ 07:37

ÖĞLE 12:53

İKİNDİ 15:34

AKŞAM 17:59

YATSI 19:19

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.