Özhan çalışanları Ata'yı andı

Özhan Marketler Zinciri’nin çalışanları Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü 81. inci ölüm yıldönümünde törenle andı.
Genel Müdür İbrahim Özhan öncülüğünde merkez depoda ve tüm mağazalarda sabah 09.05’te düzenlenen törende Ata’ya saygı duruşunda bulunuldu.
BURSA
11 Kasım 2019 Pazartesi
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