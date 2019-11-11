Doğayla buluştular

Bugün ne oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçsinde Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübünün düzenlediği sonbahar yürüyüşü ilgi gördü.

117 kişinin iştirâk ettiği yürüyüş, havaların güzel olması sebebi ilgi gördü. Tabiat yürüyüşü için sabah erken saatlerde öğretmen evi önünden hareket edildi. Tırnova’ya varan kulüp orada vatandaşla buluşarak yaklaşık 30 kilometre yürüdü. 7’den 70’e doğaseverlerin gönüllerince bir gün geçirdiği yürüyüşe katılanlar sonbaharın bütün renklerini görme imkânı buldu. Akşam gün batımını ormanda seyreden vatandaşlar daha sonra tekrar buluşmak üzere ayrıldı.

BURSA 11 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 06:11

GÜNEŞ 07:37

ÖĞLE 12:53

İKİNDİ 15:34

AKŞAM 17:59

YATSI 19:19

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.