KEP’ten ekonomi zirvesi

Sırt ağrısı neden olur? Sırt ağrısı nasıl tedavi edilir?

Daha 9 yaşında! Tüm dünya şokta!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kadın Ekonomi Platformu Derneği’nin (KEP) düzenlediği '2023’e doğru kadın ve ekonomi' isimli Ekonomi Zirvesi, 13 Kasım Perşembe günü yapılacak. Yönetim Kurulu Başkanı Elif Özhan’ın liderliğinde Merinos AKKM Orhangazi Salonu’nda yapılacak zirve, iş dünyasının önemli isimlerini ağırlayacak.

Bursa’da bu yıl ilki düzenlenecek '2023'e doğru kadın ve ekonomi' zirvesine konuşmacı olarak Prof. Dr. Emre Alkin ve Prof Dr. Hüseyin Bayazıt katılacak. Konuşmacılar, iş dünyasına ve ekonomiye yön verecek kadın ve ekonomi konusundaki öngörülerini aktaracak. 2023 yılına doğru kadının iş dünyasındaki yeri, yenilikler ve beklentiler anlatılacak.

BURSA 12 Kasım 2019 Salı İMSAK 06:12

GÜNEŞ 07:38

ÖĞLE 12:53

İKİNDİ 15:33

AKŞAM 17:58

YATSI 19:19

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.