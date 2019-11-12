Dündar’dan Osmangazi Kent Konseyi’ne ziyaret

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, geçtiğimiz ay yapılan genel kurulda Osmangazi Kent Konseyi Başkanı seçilen Erol Bodur’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Osmangazi Kent Konseyi Başkanı Erol Bodur ve yürütme kurulu üyeleri ile bir araya geldi. Osmangazi’nin gelişimi ve kalkınması için Osmangazi Kent Konseyi’ni çok önemli bulduklarını ifade eden Başkan Dündar, Kent Konseyi’nden beklentilerini Başkan Bodur ve yürütme kurulu üyeleriyle paylaştı. Osmangazi’de başarılı çalışmaları el ele vererek ortaya koyacaklarını söyleyen Dündar, “Yerel kalkınmanın sağlanmasında kent konseyi büyük önem taşımaktadır. Kent Konseyi’nin bu dönemde sesini çok daha iyi noktalarda duyuracak hizmetler yapacağına inancımız tam. Osmangazi Kent Konseyi’ne her zaman destek vereceğiz. Yeni projeler ile ilçemiz için çalışmalar bütün hızıyla devam edecek” dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Osmangazi Kent Konseyi Başkanı Erol Bodur da, Başkan Dündar’a verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti.

BURSA 12 Kasım 2019 Salı İMSAK 06:12

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