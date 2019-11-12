Bu köyde hayatını kaybeden vatandaşların resimleri sergileniyor 25 yıldır ölenlerin resimlerini sergiliyorlar

Bursa’nın Yenişehir ilçesine bağlı Türkiye’nin en eski tarihi köylerinden birisi olan Barcın köyünde 25 yıldır hayatını kaybedenlerin resimleri köy kahvesindeki özel odada sergileniyor.

Barcın Köyü Muhtarı İsmail Yüksel, ölenlerin resimlerini sergilediklerini belirterek, “25 yıl önce kimsesiz bir abinin fotoğrafının köy kahvesine asılmasıyla bu gelenek başlamış oldu. Daha sonra birkaç arkadaşımız vefat edenlerin resimlerini getirmeye başlayınca vefat eden kişilerin fotoğraflarını lakapları ile birlikte burada sergilemeye başladık. Burada yaklaşık 150 yıllık fotoğraflar var. Barcın köyümüzde bulunan bu odada yaklaşık 500 fotoğraf bulunmakta” diye konuştu.

Yüksel, “Burada hep erkeklerin fotoğrafları var, hanımların yok, fakat yerimizi hazırlamaya başladık. Vefat eden kadınların fotoğraflarını da aynı bu şekilde bir odada sergileyeceğiz” dedi.

BURSA 12 Kasım 2019 Salı İMSAK 06:12

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