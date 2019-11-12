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Matlı: “2019`da yüzde 1 büyüme bekliyoruz”

İHA

Bursa Ticaret Borsası (BTB) Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, Dünya Bankası 2019 yılı dünya iş yapma kolaylığı (Doing Business) raporunu ve Türkiye makro ekonomik verilerini değerlendirdi.

Matlı: “2019`da yüzde 1 büyüme bekliyoruz”

Bursa Ticaret Borsası (BTB) Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, Dünya Bankası 2019 yılı dünya iş yapma kolaylığı (Doing Business) raporunu ve Türkiye makro ekonomik verilerini değerlendirdi.
Son bir yılda TÜFE’nin yüzde 25, ÜFE’nin yüzde 4546 seviyesinden ekim ayı itibarıyla TÜFE’nin 8,55, ÜFE’nin de yüzde 1,70 seviyelerine indiğini belirten Başkan Matlı, "Makro ekonomik göstergelerin hepsinde geçen yıl yaşanan süreçten bugüne kadar ciddi iyileşmeler ortaya konuldu. Üçüncü çeyreğe ilişkin öncü göstergeler, ekonomik aktivitede toparlanma eğiliminin daha da güçlendiğini gösteriyor. 25 Ekim itibarıyla yıllık ticari kredi büyümesi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,4 oldu. 2019 yılını reel sektör olarak yüzde 1 civarında bir büyümeyle kapatacağımızı düşünüyoruz" dedi.
Ayrıca Türkiye`nin özellikle yabancı yatırımcılar için önem arz eden iş yapma kolaylığı endeksi genel sıralamasında 60. Basamaktan tam 17 sıra yükselerek 190 ülke arasında en kolay iş yapılan 43. ülke konumuna geldiğini de söyleyen BTB Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı "Türkiye;işe başlama, inşaat izinlerinin alınması, kredi temini, dış ticaret, sözleşmelerin icrası, tapu kaydı, şirket tasfiyesi, elektrik temini, küçük yatırımcıların korunması ve vergi ödemesi alanlarında en fazla reform yapan ve iyileşme gösteren 10 ülke arasında yer aldı. Bu durumun bir neticesi olarak özellikle yabancı yatırımcılar için önem arz eden bu göstergelerin iyileşmesi sonucunda Türkiye`nin yeniden yatırım yapılacak hedef pazarların başında gelmesini bekliyoruz" dedi.
Hükümetin göstermiş olduğu yoğun çabalarla bu rakamların dünya ortalamasına göre pozitif yönde seyrettiğini belirten Başkan Özer Matlı, “Bugün gördüğümüz fotoğraf, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği`nin paydaşı olduğu ve 65. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti`nin bütün kurumlarla birlikte sürdürdüğü ortak çalışmaların ve projelerin bir sonucudur. TOBB olarak bizler özellikle Hükümetimizin 2023 hedefleri doğrultusunda çalışmaktan, üretmekten son derece memnuniyet duyuyoruz. Bugün bölgemizde yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen, rakamların pozitif yönde seyrediyor olması biz iş dünyası temsilcileri için hem umut verici hem de motivasyon kaynağıdır” dedi.

BURSA

12 Kasım 2019 Salı

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