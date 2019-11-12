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İdrar yolu enfeksiyonu böbrekleri iflas ettirebilir

İHA

Çocuklarda üst solunum yolundan sonra en çok görülen enfeksiyon türü olan idrar yolu enfeksiyonu, ciddiye alınmaması halinde böbrek kaybı gibi ciddi sonuçları beraberinde getirebiliyor.

İdrar yolu enfeksiyonu böbrekleri iflas ettirebilir

Çocuklarda üst solunum yolundan sonra en çok görülen enfeksiyon türü olan idrar yolu enfeksiyonu, ciddiye alınmaması halinde böbrek kaybı gibi ciddi sonuçları beraberinde getirebiliyor.
Ahmet Muharrem Uğur Anaokulu’nda ebeveynlere verdiği seminerde çocukta idrar yolu enfeksiyonunun aslında bir hastalık değil bulgu olduğunu vurgulayan VM Medical Park Bursa Hastanesi Çocuk Cerrahisi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Güngör, “Bir kız çocuğu, hayatının herhangi bir döneminde 2’den fazla idrar yolu enfeksiyonu geçirmemelidir. Erkek çocuğunun da gerçek ispatlanmış idrar yolu enfeksiyonunu 1’den fazla geçirmemesi gerekir. Erkek çocuğu bir kez idrar yolu enfeksiyonu geçiriyorsa mutlaka ileri tetkik için adaydır. Eğer erkek çocuk sünnetsizse ve idrar yolu enfeksiyonu geçiriyorsa ilk etapta sünnet edilmesi gerekir. Çünkü sünnet derisine bağlı enfeksiyon gelişebilir. Sünnetten sonra tekrar idrar tahlili yapılır. Enfeksiyon olsa da olmasa da ultrasonla tetkik yapmak gerekir” dedi.
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Güngör, idrar yolu enfeksiyonunu tekrarlaması ve olası sonuçları hakkında da şunları söyledi:
“Normal şartlarda bir erkek çocuğunun idrar yolu enfeksiyonu geçirmemesi gerekir. Kız çocuğu, 2 kez geçirebilir. 2’den fazla geçirirse mutlaka ileri tetkik için üriner sistem ultrasonunun yapılması gerekir. Ultrasonda bir bulgu yok ve çocukta tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonu varsa altta yatan nedeni araştırmak için bir üst tetkik dönemine girilir. En sık sebep, idrar torbasından yukarıya kaçaktır. Bu kaçağı anlamanın tek yolu da sondalı filmdir. Daha sonra da böbreklerde fonksiyon kaybı olup olmadığını bulmak için sintigrafi işlemi yapılır. Tedaviden sonra ebeveynlerin ikinci kontrolü yaptırması gerekir. Böbrek nakillerinin önemli bir kısmı, tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonuna bağlı geç tanı sonrası gerçekleşmektedir. Bu da idrar yolu enfeksiyonunu ne denli ciddi sonuçlara yol açacağını göstermektedir. En ufak şüphede uzman hekime başvurulması gerekir.”

BURSA

12 Kasım 2019 Salı

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