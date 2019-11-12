‘Küresel Fuar Acentesi’ Bursalı firmalara ihracatın kapılarını açıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

‘Küresel Fuar Acentesi’ Bursalı firmalara ihracatın kapılarını açıyor

İHA

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) üyeleri, Küresel Fuar Acentesi (KFA) kapsamında düzenlenen organizasyonlarla prestijli fuarlarda boy göstermeye devam ediyor. Bursalı gıda firmaları Almanya'nın Köln şehrinde düzenlenen Anuga Gıda ve İçecek Fuarı'nı, mobilya sektörü temsilcileri Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen INDEX Katar Mobilya Fuarı'nı, plastik ve kauçuk sektörü temsilcileri ise Almanya Düsseldorf'ta düzenlenen K 2019 Fuarı'nı ziyaret etti.

‘Küresel Fuar Acentesi’ Bursalı firmalara ihracatın kapılarını açıyor

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) üyeleri, Küresel Fuar Acentesi (KFA) kapsamında düzenlenen organizasyonlarla prestijli fuarlarda boy göstermeye devam ediyor. Bursalı gıda firmaları Almanya’nın Köln şehrinde düzenlenen Anuga Gıda ve İçecek Fuarı’nı, mobilya sektörü temsilcileri Katar’ın başkenti Doha’da düzenlenen INDEX Katar Mobilya Fuarı’nı, plastik ve kauçuk sektörü temsilcileri ise Almanya Düsseldorf’ta düzenlenen K 2019 Fuarı’nı ziyaret etti.
Küresel Fuar Acentesi, ürünlerini uluslararası platformlarda tanıtmak isteyen Bursalı firmaları dünyanın önemli fuarlarına taşımayı sürdürüyor. BTSO üyeleri dünyanın en büyük gıda fuarı olarak kabul edilen Anuga Gıda ve İçecek Fuarı, Körfez bölgesinin mobilya sektöründeki en önemli fuarı INDEX Katar Mobilya Fuarı ve K 2019 Fuarları’nda sektörlerindeki son yenilikleri inceledi. Yeni işbirlikleri ve ihracat taleplerinin alındığı fuarların Bursa’nın dış ticaret hacmine katkı sağlaması bekleniyor.
Almanya’da bu yıl 100’üncü yılını geride bırakan Anuga Gıda ve İçecek Fuarı’nda 12 Bursalı firma yer aldı. İki yılda bir düzenlenen fuarda gıda ve içecek endüstrisinin en yeni ürünleri tanıtıldı. BTSO Meclis Başkan Yardımcısı Murat Bayizit, Meclis Divan Katibi Hakan Batmaz, BTSO Meclis Üyesi ve Heyet Başkanı Önder Matlı ile BTSO Meclis Üyesi ve Heyet Başkan Yardımcısı Fuat Alpaslan’ın da yer aldığı heyet, fuarın yanı sıra MÜSİAD Köln Şubesi’ni de ziyaret etti. Fuar organizasyonunu değerlendiren BTSO Meclis Başkan Yardımcısı Murat Bayizit, Anuga Fuarı’nın genel gıdadan dondurulmuş gıdaya, unlu mamüllerden içeceklere farklı alandaki üreticileri bir araya getirdiğini söyledi. 7 bin 500’den fazla firmanın katıldığı Anuga’da Türkiye’nin 315 firma ile fuara en fazla katılımcı gönderen 5. ülke olduğunu ifade eden Bayizit, “BTSO olarak Bursa’nın da bu önemli platformlarda yer almasına öncülük ediyoruz. Anuga’nın dışında Fruit Logistica ve SIAL gibi fuarlarda da üyelerimizin boy göstermesini sağlıyoruz. BTSO üyelerini dünyanın en büyük fuarları ile buluşturmaya devam edeceğiz” dedi.
Bursalı mobilyacılar, Katar’ın başkenti Doha’da düzenlenen INDEX Katar Mobilya Fuarı’na katıldı. 20 ülkeden 200 katılımcının yer aldığı fuarda mobilya sektöründeki son trendler görücüye çıktı. Fuara Türkiye’den 16 firma katılırken, katılımcıların 3’ünü ise Bursalı firmalar oluşturdu. BTSO Meclis Üyesi Mümin Yılmaz’ın başkanlık ettiği BTSO heyetinde, BTSO Meclis Üyesi Durmuş Kumru ile BUTTİM Yönetim Kurulu Başkanı ve aynı zamanda BTSO 38. Komite Başkan Yardımcısı Sadık Şengül Heyet Başkan Yardımcısı olarak yer aldı. Fuar ziyaretine ilişkin açıklamalarda bulunan Heyet Başkanı Mümin Yılmaz, mobilya sektörünün dünyada 500 milyar dolar büyüklüğe ulaştığına dikkati çekerek, “Firmalarımızın bu pazardan daha fazla pay alabilmesi adına fuarlarda yer almak zorundayız. Katar ile gelişen ekonomik ilişkilerimizi mobilya sektöründe de fırsata çevirmek adına faydalı bir fuar ziyareti oldu. Katar’da önümüzdeki bir yıl içerisinde 13 bin konut projesi ile toplam 15 bin odalı 100 otelin yapımı tamamlanacak. Ayrıca 2022 Dünya Kupası’nın Katar’da düzenlenecek olması sebebiyle stadyum inşaatları da devam ediyor. Sektörümüz açısından Katar önemli fırsatlar barındırıyor. Firmalarımız da fuar süresince önemli iş görüşmeleri gerçekleştirdi. BTSO’ya organizasyon dolayısıyla teşekkür ediyoruz.” diye konuştu.
Plastik ve kauçuk sektörü temsilcileri ise Küresel Fuar Acentesi çerçevesinde düzenlenen organizasyonla sektöründe en önemli fuarlar arasında yer alan K 2019’u ziyaret etti. Her 3 yılda bir Almanya’nın Düsseldorf şehrinde düzenlenen fuarda Bursalı firmalar, uluslararası katılımcılar ile bir araya geldi. BTSO 14. Komite Başkanı Ahmet Döndüren başkanlığındaki 30 kişilik BTSO heyeti, fuarın yanı sıra Almanya'nın en büyük sanayi ve ticaret odalarından olan IHK Düsseldorf’u da ziyaret etti. Heyet Başkanı Ahmet Döndüren, plastik ve kauçuk sektörlerinin buluşma noktası ve sektördeki küresel gelişmeleri yakından inceleme imkanı sağlayan K 2019 Fuarı’na katılımın son derece önemli olduğunu söyledi. Toplam 3.195 firmanın stant açtığı fuara Türkiye’den 155, Bursa’dan ise 5 firmanın katıldığı bilgisini veren Döndüren, “Küresel Fuar Acentesi organizasyonuyla fuarda üst düzey firmaların nitelikli uygulamalarını yerinde görme fırsatı elde ettik. Ayrıca Düsseldorf Ticaret ve Sanayi Odası’na gerçekleştirdiğimiz ziyarette Düsseldorf Ticaret Ataşemiz Sayın Anıl Gürtuna Kaya ve Düsseldorf IHK yetkililerinden sektöre ve Almanya pazarına ilişkin çok önemli bilgiler aldık. Firmalarımız açısından son derece verimli bir program oldu” dedi.

BURSA

12 Kasım 2019 Salı

  • İMSAK 06:12
  • GÜNEŞ 07:38
  • ÖĞLE 12:53
  • İKİNDİ 15:33
  • AKŞAM 17:58
  • YATSI 19:19
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Drama ile dersler müzede
YEREL HABERLER Drama ile dersler müzede
İdrar yolu enfeksiyonu böbrekleri iflas ettirebilir
YEREL HABERLER İdrar yolu enfeksiyonu böbrekleri iflas ettirebilir
Matlı: “2019`da yüzde 1 büyüme bekliyoruz”
YEREL HABERLER Matlı: “2019`da yüzde 1 büyüme bekliyoruz”
Kucaklarında kundaktaki bebekleriyle böyle yolculuk yaptılar
YEREL HABERLER Kucaklarında kundaktaki bebekleriyle böyle yolculuk ...
Gürsu’nun ‘Cumalıkızık’ına Tarihî Kentler Birliği’nden tam destek
YEREL HABERLER Gürsu’nun ‘Cumalıkızık’ına Tarihî Kentler ...
Müftülükten Mevlid-i Nebî programı
YEREL HABERLER Müftülükten Mevlid-i Nebî programı
Bu köyde hayatını kaybeden vatandaşların resimleri sergileniyor 25 yıldır ölenlerin resimlerini sergiliyorlar
YEREL HABERLER Bu köyde hayatını kaybeden vatandaşların resimleri ...
Sevgilisinde ayrıldığı için intihar etmeye çalışan genci müzakereci polis kurtardı
YEREL HABERLER Sevgilisinde ayrıldığı için intihar etmeye çalışan ...
Mağaza tadilatında çalışan genç işçi yüksekten düşerek yaralandı
YEREL HABERLER Mağaza tadilatında çalışan genç işçi yüksekten ...
Ev sahibi tarafından fark edilen hırsız, banyoda yere yatıp, uyuma numarası yaptı
YEREL HABERLER Ev sahibi tarafından fark edilen hırsız, banyoda yere ...
Bursa Orman Bölge Müdürlüğü'ne 4 yeni işletme müdürlüğü
YEREL HABERLER Bursa Orman Bölge Müdürlüğü'ne 4 yeni işletme ...
Bursa'daki uyuşturucu operasyonunda 25 şüpheli, adliyede
YEREL HABERLER Bursa'daki uyuşturucu operasyonunda 25 şüpheli, ...
Botanik Park'ta kartpostallık sonbahar manzaraları Hazanda 'Botanik Park' başkadır
YEREL HABERLER Botanik Park'ta kartpostallık sonbahar ...
Dündar’dan Osmangazi Kent Konseyi’ne ziyaret
YEREL HABERLER Dündar’dan Osmangazi Kent Konseyi’ne ziyaret
Bursa Hayvanat Bahçesi’nde 21. yıl coşkusu Hedef 1 milyon ziyaretçi
YEREL HABERLER Bursa Hayvanat Bahçesi’nde 21. yıl coşkusu Hedef 1 ...
Eline batan çivili tahtayla geldi
YEREL HABERLER Eline batan çivili tahtayla geldi
Uyuşturucu operasyonunda yakalanan genç kız: "Pişman değilim, ben sadece içiciyim" Şafak vakti uyuşturucu operasyonunda yakalanan 27 kişi adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Uyuşturucu operasyonunda yakalanan genç kız: "Pişman ...
İlkokul öğrencilerine kitap dağıttılar
YEREL HABERLER İlkokul öğrencilerine kitap dağıttılar
Bursa Devlet Diyatrosu'na en iyi oyun ödülü Bursa Devlet Tiyatrosu tarafından sahnelenen Barbara’nın Doğumu, ‘ITF Othello 2019 Gostivar 3. Uluslararası Tiyatro Festivali’nde ‘en iyi oyun’ ödülüne layık görüldü.
YEREL HABERLER Bursa Devlet Diyatrosu'na en iyi oyun ödülü Bursa ...
Lise öğrencisi, Apple'ın açığını buldu, aldığı ödül şaşrttı
YEREL HABERLER Lise öğrencisi, Apple'ın açığını buldu, aldığı ödül ...
(Özel) Uludağ'da ölümle burun buruna bakım Türkiye’nin en büyüğü olan teleferikteki kış bakımında çalışanlar yerden 165 metre yüksekte sirk cambazlarını aratmıyorlar Uludağ’a ulaşımı sağlayan teleferik, kış sezonu öncesi bakıma girdi İşçilerin şehirden 2 bin metre yüksekteki çalışmaları drone ile görüntülendi
YEREL HABERLER (Özel) Uludağ'da ölümle burun buruna ...
Serviste unutulan çocuğun okul yöneticilerine şok
YEREL HABERLER Serviste unutulan çocuğun okul yöneticilerine şok
Büyükşehir’den fidan dikim seferberliği
YEREL HABERLER Büyükşehir’den fidan dikim seferberliği
Dündar’dan Başsavcı Şen’e hayırlı olsun ziyareti
YEREL HABERLER Dündar’dan Başsavcı Şen’e hayırlı olsun ziyareti

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu