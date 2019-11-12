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Kompost ünitesi haftada bin 400 litre pazar atığını gübreye çevirecek Nilüfer Belediyesi’nden bir ...

İHA

Nilüfer Belediyesi, bitkisel ve yemek atıklarını organik gübreye dönüştürecek olan kompost ünitesini hayata geçiriyor. Kompost ünitesi haftada bin 400 litre pazar atığını gübreye çevirecek.

Kompost ünitesi haftada bin 400 litre pazar atığını gübreye çevirecek Nilüfer Belediyesi’nden bir ilk

Nilüfer Belediyesi, bitkisel ve yemek atıklarını organik gübreye dönüştürecek olan kompost ünitesini hayata geçiriyor. Kompost ünitesi haftada bin 400 litre pazar atığını gübreye çevirecek.
BEBKA’nın 2018 Kırsalda Ekonomik Kalkınma Mali Destek Programı dahilinde Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Kırsal Alan Bürosu tarafından hazırlanan “Çöpe Atmıyoruz Toprağa Kazandırıyoruz” Projesi ile hibe kazanan Nilüfer Belediyesi, çevreye katkı adına önemli bir çalışmayı daha hayata geçirdi. Nilüfer Belediyesi Kent Bostanları’nda hayata geçirilen kompost ünitesi ile Nilüfer’in pazaryerlerinden toplanan sebzemeyve artıkları işlemden geçirilerek organik gübreye dönüştürülecek. Elde edilen gübreler ise, sürdürebilir tarımı desteklemek amacıyla Nilüfer kırsalında belirlenen 40 çiftçiye dağıtılacak. Böylece toprağın biyolojik özellikleri bozulmadan daha sağlıklı ürünler yetiştirecek. Katı atıklar tekrar dönüştürülerek çevre sağlığına da, ekonomiye de katkı sağlanacak.
Bursa’da belediye olarak bu alanda bir ilki gerçekleştiren Nilüfer Belediyesi, kompost ünitesi ile bir haftada ortalama bin 400 litre pazar atığını, katı atık depolama sahasına gitmeden çevre ile uyumlu dengeli bir yapıya dönüştürerek gübre üretecek. Ayda ortalama 800 kilo organik gübre elde edilmesi planlanan bu çalışma sonucu hem atıkların kaynağında toplanmasıyla israf önlenecek, hem de doğaya ve ekonomiye katkı sağlanacak.
Toplam bütçesi 263 bin 662 TL olan “Nilüfer’de Çöpe Atmıyoruz Toprağa Kazandırıyoruz” projesinin maliyetinin yüzde 75’i BEBKA tarafından karşılandı. Topraktan toprağa armağan olan bu geri dönüşüm uygulamasının yaygınlaşmasını amaçlayan Nilüfer Belediyesi, büyük site, otel, yemek sanayi vb. yerlerde de kompost ünitesinin kurulması yönünde tanıtım faaliyeti yürütecek.

Karbon ayak izinin küçültülmesine katkı
Avrupa Başkanlar Sözleşmesi doğrultusunda 2020 yılına kadar Nilüfer’de karbon salınımını yüzde 20 oranında azaltacağını taahhüt eden Nilüfer Belediyesi, bu projeyle bu konuda da önemli bir adım atmış olacak.
Bu projeyle pazar ve yemek atıklarının katı atık depolama sahasında ürettiği metan gazı oranı önemli ölçüde düşecek. Böylece Nilüfer’in karbon ayak izi küçültülmesi çalışmalarına katkı sağlanacak.
Nilüfer Belediyesi Kent Bostanı’nda gerçekleştirilen açılış programında konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, “Biliyorsunuz ülkemizde büyük otel, restoran gibi işletmelerde yiyecek atıkları ve israf görüntüleri çoktur. Bir de her gün kurulan semt pazarlarında akşam saatlerinde pazar kaldırıldıktan sonra yığınlar halinde meyve sebze artıklarının çöpe atılmak üzere orada kaldığını görürsünüz. Kompost ünitesi işte o atıkları işlemden geçirerek organik gübreye dönüştüren bir sistemdir. Bu durumun çevremize ve ekonomiye çok yönlü faydaları vardır. Katı atıkların kaynağında toplanmasıyla israf önlenecek, hem de doğaya ve ekonomiye katkı sağlanacaktır. Bundan böyle biz Nilüfer’in pazar yerlerinden toplanan sebzemeyve artıklarını burada işlemden geçirerek organik gübreye dönüştüreceğiz ve elde ettiğimiz gübreyi de hem Kent Bostanlarında kullanacak hem de Nilüfer kırsalındaki çiftçilerimize dağıtacağız. Böylece toprağın biyolojik özellikleri bozulmadan daha sağlıklı ürünler yetiştirilmesi sağlanarak Nilüfer’de ziraî üretime bir fayda sağlanırken, öte yandan çevre sağlığına da, ekonomiye de katkı sağlanacaktır. Biliyorsunuz biz, Avrupa Başkanlar Sözleşmesi doğrultusunda 2020 yılına kadar Nilüfer’de karbon salınımını yüzde 20 oranında azaltacağını taahhüt eden bir sözleşmeye imza attık. Bu projeyle pazar ve yemek atıklarının katı atık depolama sahasında ürettiği metan gazı oranı önemli ölçüde düşeceği için, bu uygulamanın uzun vadede Nilüfer’in karbon ayak izinin küçültülmesine de katkısı olacaktır” dedi.
Konuşmaların ardından kent bostanlarından yetiştirilen organik sebzelerden oluşan kurdele kesilerek ünitenin açılışı gerçekleştirildi.

BURSA

12 Kasım 2019 Salı

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