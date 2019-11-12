Tadilat yaparken 4 metreden düşen işçi yaralandı

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BURSA'da, alışveriş merkezinde açılacak olan mağazanın tadilatını yapan işçi Mustafa A., 4 metre yüksekten düşererek yaralandı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesinde bulunan AVM'de meydana geldi. Alışveriş merkezinde yeni açılacak mağazanın tadilatını yapan işçi Mustafa A. (28) dengesini kaybederek, 4 metre yükseklikteki merdivenden düştü. Yaralanan Mustafa A., olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Mustafa A.'nın vücudunda kırıklar olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



BURSA 12 Kasım 2019 Salı İMSAK 06:12

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