Bursa Foto Fest, Foto Pekin 2019’da tanıtıldı

Bursa ve Bursa Foto Fest, Çin Halk Cumhuriyeti’nin en büyük fotoğraf festivali olan ve başkent Pekin'de düzenlenen Foto Pekin 2019’da (Photo Beijing) tanıtıldı.

Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Kent Konseyi tarafından organize edilen, Bursa Fotoğraf Sanatı Derneği’nin (BUFSAD) destekleriyle gerçekleştirilen Bursa Uluslararası Fotoğraf Festivali (Bursa Foto Fest), Çin Halk Cumhuriyeti’nin en büyük fotoğraf festivali olan Foto Pekin 2019’da (Photo Beijing) tanıtıldı. Bursa Foto Fest için sergi alanında ayrı bir köşenin de oluşturulduğu Foto Pekin’de, Liaoning Fotoğraf Sanatçıları Federasyonu Başkanı ve Foto Pekin küratörlerinden Shi Chun, festival katılımcılarına şehrimiz, Bursa Foto Fest ve karşılıklı olarak yürüten çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

İkili ilişkiler 2017 yılına dayanıyor

BursaFotoFest 2017’de konuk ülke Çin Halk Cumhuriyeti olmuştu. Liaoning Fotoğraf Sanatçıları Federasyonu Başkanı Shi Chun’un başkanlığındaki 18 kişilik heyet, Bursa’da ağırlandı. Yaklaşık 10 gün boyunca Çinli fotoğrafçılar, tarihi ve turistik yerleri gezdi. Ulu Cami, Kapalıçarşı, Hanlar Bölgesi, Osman Gazi ve Orhan Gazi Türbeleri, Tophane, Yeşil Türbe, Irgandı Köprüsü gibi tarihi yerlerin yanı sıra 700 yıllık Osmanlı köyü Cumalıkızık, İnkaya, Uludağ, Gölyazı ve İznik gibi önemli turizm bölgelerini ziyaret eden Çinli fotoğrafçılar bol bol fotoğraf ve video çekerek sosyal medya hesaplarında paylaştı. 2018 yılının Ekim ayında ise Çinli fotoğrafçılar, Bursa’da çektiği karelerden oluşan sergileri Liaoning Eyaleti’nin başkenti Shenyang’ta, ‘Liaoning Bursa Fotoğraf Festivali’ kapsamında izlenime sundu. Bursa’nın tanıtımı adına önemli bir organizasyon olan bu festivalin açılışına ise Bursa Kent Konseyi Genel Sekreteri Murat Başlar’ın başkanlık ettiği bir heyet iştirâk etti.

BURSA 12 Kasım 2019 Salı İMSAK 06:12

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