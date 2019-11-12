Bursalı memurlar Cumhurbaşkanı'na mektup gönderdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Bursalı memurlar Cumhurbaşkanı'na mektup gönderdi

İHA

Bursa'da bir araya gelen onlarca memur 2020 yılında yapılması planlanan 4+4 memur maaşlarına tepki göstererek Cumhurbaşkanı'na mektup gönderdi.

Bursalı memurlar Cumhurbaşkanı'na mektup gönderdi

Bursa'da bir araya gelen onlarca memur 2020 yılında yapılması planlanan 4+4 memur maaşlarına tepki göstererek Cumhurbaşkanı'na mektup gönderdi.
Türkiye KamuSen Bursa İl Temsilciliğine bağlı onlarca memur gelen zamlar ve artan enflasyonla birlikte maaşlarının eridiğini belirterek yeni yılda yapılacak 4+4 memur maaşlarına az bularak duruma tepki gösterip istek ve dileklerinin bulunduğu mektupları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a, HDP hariç tüm siyasi partilerin grup başkan vekillerine gönderdi.
Mektup gönderdikten sonra açıklama yapan Türkiye KamuSen Bursa İl Temsilcisi İbrahim Bulut, "Önümüzdeki sene için memur ve emekli maaşlarına yüzde 4+4 zam yapılması kararlaştırıldı. Bunun anlamı bütün bir yıl için iki taksitle toplam yüzde 8,2 yani ortalama memur maaşına 329 lira en düşük memur maaşına 247 lira zam demek. Halbuki daha geçen yıl 4 kişilik bir ailenin zorunlu harcamaları bin 32 lira zamlanmıştı. verilmesi öngörülen zam, harcamalar karşısında devede kulak bile kalmıyor. 2002 yılından beri vatandaşlarımızdan toplanan vergiler 10,4 kat artarken memur maaşları ancak 7,5 kat arttı. Yani maaşlardan yapılan kesintiler maaş zammını aştı. Milli gelir büyüyor diyoruz. Milli gelirdeki artıştan dar gelirli ve ücretliler hak ettiği payı alamıyor. Memur, emeklinin pastaya eklediği pay büyüdü ama pastadan aldığı pay küçüldü. Maaşların döviz, altın ve diğer yatırım araçları karşısındaki hali ortada. Bütün yatırım araçları karşısında alım gücümüz düşüyor. Son bir yıl içinde gıda fiyatlarındaki resmi ortalama enflasyon yüzde 25,25 oldu. Doğalgaza yüzde 28 elektriğe kılık kıyafete yüzde 18 okul masraflarına yüzde 13 kiraya yüzde 12 gazeteye yüzde 28 dergiye yüzde 50 ekmeğe bile yüzde 15 zam geldi. TÜİK son 12 aylık enflasyonun yüzde 8,5 olduğunu iddia ede dursun 2019 yılının 10 aylık enflasyonu yüzde 10,6 oldu. Ama memura bu sene için yapılan toplam zam enflasyon farkı da dahil yüzde 10,26 yani maaşlar şimdiden erimiş durumda" dedi.
"Eğer komisyon tasarıyı bu hali ile onaylarsa memurun idam fermanını imzalamış olacak"
Önümüzdeki enflasyonun, ısınma, elektrik, gıda harcamalarının en fazla artacağı Kasım ve Aralık enflasyonu olduğunu belirten Bulut, "Onlarda eklenince memur ve emekli maaşlarının iyiden iyiye eridiği daha net biçimde ortaya çıkacak. Maliye Bakanlığı bile TÜİK'in açıkladığı enflasyona itibar etmiyor. olacak ki yeniden değerleme oranlarının yüzde 22,58 artacağını söylüyor. Yani bir bakıma resmi rakamlar birbiriyle çelişiyor. TÜİK'in enflasyonu cebimize yansıyan zamları görmüyor. Zaten vergiler her şekilde memurun emeklinin belini büküyor. Yaptığımız her kuruş harcamadan yüzde 25 ila 45 arasında vergi kesiliyor. Yani verirken cimri alırken acımasız davranılıyor. Ama iş maaşlara zam yapmaya geldiğinde bir hedef enflasyondur tutturuluyor. Hayaller karın doyurmuyor. Elbette enflasyon hedeflemesi yapılsın ama gerçekler de göz ardı edilmesin. Maaş iktidarın pembe hayallerine göre, vergiler ve zamlar acı gerçeklere göre belirlenmesin. 2020 yılı merkezi yönetim bütçe tasarısı TBMM plan ve bütçe komisyonunda görüşülüyor. Eğer tasarı bu hali ile komisyondan geçerse bir daha değiştirilmesi mümkün değil. Eğer komisyon tasarıyı bu hali ile onaylarsa memurun idam fermanını imzalamış olacak. Bu nedenle tasarıya memur maaşlarına ilişkin bir düzeltme eklenmek zorundadır. Ardından bir memur paketi hazırlanarak sözleşmeli personele kadro başta olmak üzere bayram ikramiyesi, vergi dilimleri, mülakatın kaldırılması, 3 bin 600 ek gösterge, yardımcı hizmetliler gibi konular acilen çözülmelidir. Biz bu konuda hazırladığımız mektuplarımızı ülkemizin her köşesinden sayın cumhurbaşkanı cumhurbaşkanı yardımcısı, siyasi partilerimizin grup başkan vekillerine ulaştıracak ve bir çözüm üretilmesini isteyeceğiz. Kamu çalışanlarından yana olmayan politikaların bir uzantısı olan 2020 yılı bütçesi bu haliyle memurun bütçesi olmaktan çıkmış sinekten yağ çıkarma bütçesi olmuştur. 2020 yılı bütçesi memur ve emeklinin kurban edildiği bütçe değil, memurun olsun diyoruz" şeklinde konuştu.

BURSA

12 Kasım 2019 Salı

  • İMSAK 06:12
  • GÜNEŞ 07:38
  • ÖĞLE 12:53
  • İKİNDİ 15:33
  • AKŞAM 17:58
  • YATSI 19:19
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Sertaslan şampiyon sporcuları tebrik etti
YEREL HABERLER Başkan Sertaslan şampiyon sporcuları tebrik etti
Kemalpaşa Mahallesinde 88 araçlık otoparkın yapımı sürüyor
YEREL HABERLER Kemalpaşa Mahallesinde 88 araçlık otoparkın yapımı ...
Nilüfer'de su kesintisi
YEREL HABERLER Nilüfer'de su kesintisi
Başkan Kanar el attı, 30 yıllık çile 3 ayda son buldu
YEREL HABERLER Başkan Kanar el attı, 30 yıllık çile 3 ayda son buldu
Geleceğe Nefes seferberliğine Bursagaz’dan 500 fidanla destek
YEREL HABERLER Geleceğe Nefes seferberliğine Bursagaz’dan 500 ...
Başkan Davut Aydın, mevsimlik işçilerle fidan dikti
YEREL HABERLER Başkan Davut Aydın, mevsimlik işçilerle fidan dikti
Peygamber sevgisi Bursa'da anlatıldı Bursa'nın Kestel ilçesinde "Peygamber Efendimiz ve Aile" konulu konferans düzenlendi
YEREL HABERLER Peygamber sevgisi Bursa'da anlatıldı Bursa'nın Kestel ...
Yenişehir'in yolları asfaltlanıyor
YEREL HABERLER Yenişehir'in yolları asfaltlanıyor
İnegöl'de kaçak yapılara göz açtırılmıyor
YEREL HABERLER İnegöl'de kaçak yapılara göz açtırılmıyor
Marmarabirlik üreticilerin sorunlarını çözmeye devam ediyor Yağlık zeytin alım fiyatı 4 liraya çıkarıldı, ortaklar azami teslimat miktarı dışında rekolte beyanına kadar yağlık zeytin teslimatı yapabilecekler
YEREL HABERLER Marmarabirlik üreticilerin sorunlarını çözmeye devam ...
Karacabey’de ilk yardım seferberliği
YEREL HABERLER Karacabey’de ilk yardım seferberliği
Kanunî’nin sanatı Osmangazi’de yaşatılıyor
YEREL HABERLER Kanunî’nin sanatı Osmangazi’de yaşatılıyor
Kazada hayatını kaybeden oğlu ve torununun cenaze namazını kıldırdı
YEREL HABERLER Kazada hayatını kaybeden oğlu ve torununun cenaze ...
Jeoloji Mühendisi Kartal: “İstanbul depremi hazırlıksız olduğumuzu ortaya koydu”
YEREL HABERLER Jeoloji Mühendisi Kartal: “İstanbul depremi ...
Kahraman şoför, içinde yolcularla birlikte yanan otobüsünü böyle söndürdü Bursa'da belediye otobüsü alev alev yandı
YEREL HABERLER Kahraman şoför, içinde yolcularla birlikte yanan ...
İklim değişikliğiyle mücadele
YEREL HABERLER İklim değişikliğiyle mücadele
İmam, oğlunun ve torununun cenaze namazını kıldırırken göz yaşlarına hakim olamadı Bursa'daki feci kazada hayatını kaybeden baba ve oğlu son yolculuklarına uğurlandı
YEREL HABERLER İmam, oğlunun ve torununun cenaze namazını ...
Motosikletliye çarptıktan sonra sinir krizi geçirip, ağladı
YEREL HABERLER Motosikletliye çarptıktan sonra sinir krizi geçirip, ...
Bursa Foto Fest, Foto Pekin 2019’da tanıtıldı
YEREL HABERLER Bursa Foto Fest, Foto Pekin 2019’da tanıtıldı
Tadilat yaparken 4 metreden düşen işçi yaralandı
YEREL HABERLER Tadilat yaparken 4 metreden düşen işçi yaralandı
Medya Okulu’nda ders başı
YEREL HABERLER Medya Okulu’nda ders başı
İnegöl'de saniye saniye kaza: 1 ölü Kadın sürücü ve yanındakiler fenalaşınca hastaneye kaldırıldı
YEREL HABERLER İnegöl'de saniye saniye kaza: 1 ölü Kadın sürücü ve ...
Kompost ünitesi haftada bin 400 litre pazar atığını gübreye çevirecek Nilüfer Belediyesi’nden bir ilk
YEREL HABERLER Kompost ünitesi haftada bin 400 litre pazar atığını ...
İntihar girişimini izleyip, cep telefonlarıyla görüntü çektiler
YEREL HABERLER İntihar girişimini izleyip, cep telefonlarıyla ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu