Nilüfer'de su kesintisi

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde su kesintisi yapılacak.
Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü İçmesuyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Nilüfer İlçesi, Hasanağa Mahallesi ve civarında 13.11.2019 tarihinde 08:0017:00 saatleri arasında su kesintisi yapılacak.
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12 Kasım 2019 Salı
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