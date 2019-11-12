Gölette çürümüş erkek cesedi bulundu

Daha 9 yaşında! Tüm dünya şokta!

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Bursa’nın İnegöl ilçesinde suyun üzerine vuran çürümüş erkek cesedi bulundu.

Olay, akşam saatlerinde Kulaca göletinde meydana geldi. Vatandaşlar, suyun üzerinde hareketsiz şekilde duran cesedi fark edip, jandarma ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve su altı arama ekibi sevk edildi. Ekipler çürümüş cesedi botla kıyıya yarım saatlik çalışma sonucu çıkartmayı başardı. Savcının olay yeri incelemelerinin ardından ceset, ölüm sebebinin belirlenmesi için adli tıbba kaldırıldı.

BURSA 12 Kasım 2019 Salı İMSAK 06:12

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