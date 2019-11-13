Öğrenciler kapı kapı gezip gül suyu ve lokum dağıttı

Bursa’da öğrenciler Mevlidi Nebi Haftası münasebetiyle esnaf ve kurumları ziyaret etti.

Büyükorhan ilçesinde Çok Programlı Anadolu Lisesi İmam Hatip Bölümü ve Şehit İsa Özkan İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, Mevlidi Nebi Haftası dolayısıyla ilçede bulunan kamu kurumlarını, esnafları ve halkı ziyaret ederek gül lokumu, gül suyu ve hadisi şerif yazılı broşürler dağıttı. Öğrenciler halktan büyük takdir kazandı. Vatandaşlar, geleceğin teminatı olan gençlerden bu hassasiyeti görmekten çok mutlu olduklarını belirterek, Milli Eğitim yetkililerine, okul müdürüne ve öğrencilere teşekkür etti.

BURSA 13 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 06:13

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