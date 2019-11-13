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Türkyılmaz: “Bu kumaş leke tutmadı, tutmayacak”

İHA

Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, Mütareke Müzesi çevresinin işgâl edildiğine yönelik hakkında "görevi kötüye kullanma" gerekçesiyle açılan davadan beraat etti.

Türkyılmaz: “Bu kumaş leke tutmadı, tutmayacak”

Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, Mütareke Müzesi çevresinin işgâl edildiğine yönelik hakkında “görevi kötüye kullanma” gerekçesiyle açılan davadan beraat etti.
Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, Mütareke Müze Evi’nin yanında bulunan sokağın bir kafe tarafından işgâl edildiği ve Mudanya Belediyesi tarafından işgâle göz yumulduğu gerekçesiyle hakkında açılan davadan beraat etti. Emekli Tümgeneral Yaşar Karagöz, Mütareke Müze Evi’nin yanında bulunan sokağın Deniz Feneri isimli kafe tarafından işgâl edildiği ve Mudanya Belediyesi tarafından bu işgâle göz yumulduğu gerekçesiyle suç duyurusunda bulunmuştu. Suç duyurusunun ardından Başkan Türkyılmaz, dönemin başkan yardımcısı Akın Poroy ve önceki dönem Zabıta Müdür vekiliİlhan Aksakal hakkında görevi kötüye kullanma gerekçesiyle Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kamu davası açılmıştı. Mudanya 1. Asliye Ceza Mahkemesi 12 Kasım’da yapılan duruşmada, iddianâmede bahsi geçen kafe ile ilgili verilmiş olan idarî para cezaları ve belgeler incelendiğinde ilgili suçun oluşmadığını belirterek ayrı ayrı beraat kararı verdi.
Girdiği her Sayıştay denetimde kamu zararı oluşmadığı, belediyenin iş ve işlemlerinde kanunlara uyulduğu yönünde rapor alan Mudanya Belediyesi’nin tertemiz bir belediyecilik anlayışı ile yönetildiğinin tescilli olduğunu belirten Başkan Türkyılmaz, “Belediyenin devlet kurumları tarafından sürekli denetimde olduğu ve her denetimden alnının akıyla tertemiz çıktığı herkes tarafından biliniyor. Tertemiz bir belediyeyi hemşerilerimle buluşturduk. Tüyü bitmemiş yetimin hakkını kimseye yedirmeyen, vatandaşa hesabını veremediği bir kuruş harcaması olmayan bir belediyeyiz. Devlet denetliyor tertemiz diyor, bu arkadaşlar didik didik ediyor yine bir şey bulamıyor, bulamayınca da hikaye yazıyorlar. Bazıları memnun olmayabilir, ama güneş balçıkla sıvanmaz, bu kumaş leke tutmaz” dedi.

BURSA

13 Kasım 2019 Çarşamba

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