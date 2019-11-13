Bursa Nilüfer'de tartışmalara yol açan o villa yıkıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Bursa Nilüfer'de tartışmalara yol açan o villa yıkıldı

DHA

BURSA´nın merkez Nilüfer ilçesine bağlı Hasanağa Mahallesi´nde kaçak olarak yapıldığı gerekçesiyle bir süredir tartışma konusu olan villa, Büyükşehir Belediye Encümeni´nin yıkım ve para cezası kararı doğrultusunda iş makinesiyle tamamen yıkıldı.
Bir süredir kamuoyunda tartışmaya konu olan Nilüfer ilçesi Hasanağa Mahallesi´ndeki Hasanağa Göleti manzaralı Mümin Terzioğlu adına kayıtlı kaçak villa ile ilgili Büyükşehir Belediyesi inceleme başlattı. Bina ile ilgili gerekli yasal işlemlerin yapılması için 30 Temmuz 2019´da Nilüfer Belediyesi´ne resmi yazı gönderildi. Nilüfer Belediyesi´nden 07 Ağustos 2019´da gelen cevapta ise binanın Yapı Kayıt Belgesi bulunduğu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı´ndan gelecek görüş doğrultusunda adım atılacağı belirtildi. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü´nden Büyükşehir Belediyesi´ne gelen 10 Eylül 2019 tarihli yazıda ise, uydu fotoğraflarından elde edilen verilere göre binanın 31 Aralık 2017´den sonra yapıldığının tespit edildiği, bunun için Yapı Kayıt Belgesi´nin iptal edildiği belirtildi.
Bu arada 11 Eylül 2019 tarihinde Bursa Valiliği´nden Bursa Büyükşehir Belediyesi ile Nilüfer Belediyelerine gönderilen yazıda, 15 gün içinde Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda yıkım işleminin tesis edilmesi gerektiği bildirildi. Büyükşehir Belediyesi yapı kayıt belgesinin iptaline istinaden konunun gereğinin yapılması için 12 Eylül 2019´da tekrar Nilüfer Belediyesi´ne resmi yazı gönderdi. Nilüfer Belediyesi 02 Ekim 2019´da gönderdiği cevapta, yapı kayıt belgesi iptaline ilişkin kararın hukuka aykırılık gerekçesiyle açılan yürütmeyi durdurma ve iptali davası nedeniyle herhangi bir işlem uygulanamayacağı ve dava işlemi sürecinin bekleneceği bildirildi.
TAMAMEN YIKILDI
Kaçak olduğu tespit edilen bina ile ilgili hiçbir işlem yapılmaması üzerine harekete geçen Büyükşehir Belediyesi, 31 Ekim 2019´da binayı mühürlerken, binanın maldan ve nüfustan tahliyesi için bina sahiplerine 13 Kasım 2019´a kadar süre verdi.
Bu arada Büyükşehir Belediyesi ekipleri binanın istinat duvarlarının yıkım sürecini başlatmış ve iki gün içinde binayı çevreleyen bahçe duvarları tamamen yıkılmıştı. Tahliye için verilen sürenin tamamlanmasının ardından Büyükşehir Belediyesi ekipleri, sabah erken saatlerde kaçak binanın yıkımına başladı. Büyükşehir Belediye Encümeni´nin 5 Kasım 2019 tarihli yıkım ve para cezasını içeren kararı doğrultusunda, 'Su Kaynakları Koruma Kuşağı ve Mutlak Tarımsal Niteliği Korunacak Tarım Alanı' içerisinde bulunan kaçak bina tamamen yıkıldı.
TARTIŞMA KONUSUYDU
Villayı, Nilüfer Belediye Başkanı CHP'li Turgay Erdem'in geçen yıl imara kapalı olan baraj havzasında, 1700 metrekarelik arsayı satın alarak 7 milyon TL harcayıp yaptırdığı iddia edilmişti. Sulama göletinin hemen yanında bulunan arsadaki ağaçlar da kesilmişti. Kısa sürede yapılan inşaatın ardından, villanın kapısının önüne asfalt dökülmüştü. Başkan Erdem, CHP´li belediyelerin yıpratılmaya çalışıldığını öne sürmüş, "O binayla ilgili biz bakanlığa görüşlerini sorduk. Herhangi bir sıkıntı varsa, 'yasadan sonra yapıldı mı' diye, sorduk. Tabi ki yıkım konusunda da gerekli tebligatları yapacağız ve yıkmazlarsa da biz bizzat gidip, kendimiz yıkacağız" diye konuşmuştu.
Villa sahibinin kendisinin şoförü olduğuna dair iddiaları yalanlayan Erdem, bu kişinin iki yıl önce belediyede çalıştığını, ancak ardından ayrıldığını söylemişti. Villanın önüne belediye ekipleri tarafından asfalt döküldüğü yönündeki iddiaları da reddeden Turgay Erdem, "Eğer belediye bütçesinden bir tek kuruş orada harcandığına dair bir veriye ulaşsınlar, bütün her şeyimi açarım, belediye başkanlığından istifa ederim" demişti.
AK Parti İlçe Başkanı Ufuk Ay ise "Bu yapı acilen kaldırılmalıdır. Bu yapıyı yapanlar hakkında da imar barışı ile ilgili yasal düzenlemede belirtilen TCK'nın 206'ncı maddesine göre gerekli soruşturma da açılmalıdır" demişti.

BURSA

13 Kasım 2019 Çarşamba

  • İMSAK 06:13
  • GÜNEŞ 07:39
  • ÖĞLE 12:53
  • İKİNDİ 15:32
  • AKŞAM 17:57
  • YATSI 19:18
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İlk müdahaleyi yoldan geçen sağlık çalışanı yaptı Kargo dağıtımına çıkan PTT çalışanı ölümden döndü
YEREL HABERLER İlk müdahaleyi yoldan geçen sağlık çalışanı ...
Assan Hanil, sektörü buluşturan etkinlik Automotive Meetings Bursa’da
YEREL HABERLER Assan Hanil, sektörü buluşturan etkinlik Automotive ...
Türkyılmaz: “Bu kumaş leke tutmadı, tutmayacak”
YEREL HABERLER Türkyılmaz: “Bu kumaş leke tutmadı, tutmayacak”
Kaçak villa yıkıldı
YEREL HABERLER Kaçak villa yıkıldı
Öğrenciler kapı kapı gezip gül suyu ve lokum dağıttı
YEREL HABERLER Öğrenciler kapı kapı gezip gül suyu ve lokum dağıttı
BUSMEK, Craft İstanbul Fuarı'nda
YEREL HABERLER BUSMEK, Craft İstanbul Fuarı'nda
Mimaride sınırları zorlayan yarışma
YEREL HABERLER Mimaride sınırları zorlayan yarışma
'Türkiye'de aktif olan yangın alarm ve söndürme sistemi oranı çok düşük'
YEREL HABERLER 'Türkiye'de aktif olan yangın alarm ve söndürme ...
Domuz bağıyla bağlanarak öldürülen anne-kızın davasında tahliye çıktı
YEREL HABERLER Domuz bağıyla bağlanarak öldürülen anne-kızın ...
Bursa'da Dursun Ali Erzincanlı ile şiir dolu gece
YEREL HABERLER Bursa'da Dursun Ali Erzincanlı ile şiir dolu gece
Türkiye'de bir ilk...Lisede mikromekanik bölümü açıldı, gençler işsiz kalmayacak Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde istihdam garantili mikromekanik bölümü açıldı
YEREL HABERLER Türkiye'de bir ilk...Lisede mikromekanik bölümü ...
Bir babanın yıkıldığı an...Derede bulunan ceset 27 yaşındaki kayıp gence ait çıktı
YEREL HABERLER Bir babanın yıkıldığı an...Derede bulunan ceset 27 ...
Bursa Ormanları'nda geyik sürprizi Sonbaharda çiftleşme döneminde olan kızıl geyikler, ormanda onları bekleyen fotoğraf sanatçısı Ali Şenel'in karşısına hiç beklemediği anda çıktılar
YEREL HABERLER Bursa Ormanları'nda geyik sürprizi Sonbaharda ...
Bu hastalık ihmale gelmiyor
YEREL HABERLER Bu hastalık ihmale gelmiyor
Meyveli boza üretti, Amerika’ya satıyor Bozanın 4 çeşit meyvelisini üretti, 12 ay boza satıyor
YEREL HABERLER Meyveli boza üretti, Amerika’ya satıyor Bozanın 4 ...
Bursa'da genç kadın ve annesinin öldürülmesi davasını cep telefonu aydınlatacak Eşini ve kayınvalidesini öldüren koca hakim karşısında Davanın sanığının cep telefonu incelenecek, cinayetin detayları aydınlanacak
YEREL HABERLER Bursa'da genç kadın ve annesinin öldürülmesi davasını ...
Ünlü gezginler Bursa'yı gezdi Türkiye Gezginler Derneği'nin Bursa turu
YEREL HABERLER Ünlü gezginler Bursa'yı gezdi Türkiye Gezginler ...
Jandarma Uzman Çavuş, tartıştığı kız arkadaşını öldürdü
YEREL HABERLER Jandarma Uzman Çavuş, tartıştığı kız arkadaşını ...
Uzman çavuş kendisini ziyarete gelen kadına 4 el ateş edip öldürdü Astsubay Meslek Yüksek Okulunda cinayet
YEREL HABERLER Uzman çavuş kendisini ziyarete gelen kadına 4 el ateş ...
Uygur Türkleri Çin zulmünü anlattı Prof. Dr. Alim Can İnayet: "Çin Uygunları İpek yoluna engel olarak görüyor"
YEREL HABERLER Uygur Türkleri Çin zulmünü anlattı Prof. Dr. Alim Can ...
İş kazasında yaralanan işçi 9 gün sonra yaşamını yitirdi
YEREL HABERLER İş kazasında yaralanan işçi 9 gün sonra yaşamını ...
Forklift sepetinden düşen işçi 9 gün direnebildi
YEREL HABERLER Forklift sepetinden düşen işçi 9 gün direnebildi
Gölette çürümüş erkek cesedi bulundu
YEREL HABERLER Gölette çürümüş erkek cesedi bulundu
Derede erkek cesedi bulundu
YEREL HABERLER Derede erkek cesedi bulundu
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X