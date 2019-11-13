Millilerin altyapısı Bursaspor'dan

Yetiştirdiği futbolcularla Türk futbolunda önemli bir yere sahip Bursaspor Kulübü, Milli takımlara 17 oyuncu gönderiyor.

Alt yaş kategorilerinin yanı sıra aynı zamanda bir oyuncu U18 Milli Takımı'nın dışında Futsal Milli Takımı'nda da boy gösteriyor. Öte yandan A Milli Takım'ın güncel kadrosunda da en fazla Bursaspor'un altyapısı oyuncusu yer alıyor.

Altyapısından yetiştirdiği değerlerle öne çıkan Bursaspor Kulübü, Milli takımlara oyuncular vermeyi sürdürüyor. Özellikle son yıllarda gerek Türk Milli Takımı´nda gerekse Avrupa´da önemli süreler alan oyuncuları yetiştiren yeşil beyazlı kulübün 17 oyuncusu alt yaş milli takımlarda mücadele verirken, aynı zamanda bir oyuncusu Futsal Milli Takımı'nda da boy gösteriyor.

Bu isimlerden Ataberk Dadakdeniz (Ümit Milli Takım), İsmail Çokçalış (U20 Milli Takımı), Canberk Yurdakul (U19 Milli Takım), Ozan İsmail Koç (U19 Milli Takım), Berat Altındiş (U18 Milli Takım ve Futsal Milli Takımı), Ali Akman (U18 Milli Takımı), Vefa Temel (U18 Milli Takımı), Ertuğrul Kurtuluş (U18 Milli Takımı), Ömer Turan Görgüç (U17 Milli Takımı), Ahmet Çağrı Güney (U17 Milli Takımı), Abdullah Tazgel (U17 Milli Takımı), Tuğbey Akgün (U17 Milli Takımı), Kadir Aslan (U17 Milli Takımı), Eren Güler (U17 Milli Takımı), Kadir Yiğit (U16 Milli Takımı), Mehmet Bilgin (U15 Milli Takımı) ve Hamza Baran Arıkan (U15 Milli Takımı), Bursaspor altyapısından yetişerek ay yıldızlı forma için davet edilen isimler oldu.

Bu isimlerin yanı sıra A Milli Takım´ın kadrosunda, Bursaspor´un altyapısı olan 3 Vakıfköy patentli oyuncu bulunuyor. Mehmet Zeki Çelik, Ozan Tufan ve Enes Ünal ile birlikte Bursaspor; A Milli Takım´da en çok altyapısından oyuncu bulunduran kulüp oldu.

Özellikle bu sezon, takım iskeletini de genç oyuncularından kuran Bursa temsilcisinin, Türkiye Futbol Federasyonu´na 29 kişilik kadrosunda altyapı çıkışlı 12 oyuncu bulunuyor. Aynı zamanda yeşil beyazlı kulüp, 24.4'lük yaş ortalamasıyla ligin de en genç takımlarından biri konumunda. 12 oyuncu ise ligde ve kupada geride kalan maçlarda forma giydi. Bu oyuncular ise; Emirhan Aydoğan, Kubilay Kanatsızkuş, Rüştü Hanlı, Burak Kapacak, İsmail Çokçalış, Sedat Dursun, Ataberk Dadakdeniz, Ali Akman, Ramazan Keskin, Ozan Koç, Enes Kayar ve Çağatay Yılmaz oldu.



BURSA 13 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 06:13

GÜNEŞ 07:39

ÖĞLE 12:53

İKİNDİ 15:32

AKŞAM 17:57

YATSI 19:18

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.