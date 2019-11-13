Bursa’da kan donduran cinayetin sebebi kıskançlık çıktı Bursa’da ziyaretine gittiği Jandarma Uzman Çavuş tarafından öldürülen kadının cenazesi otopsinin ardından memleketine gönderildi

Bursa'da Jandarma Astsubay Meslek Yüksek Okulu'nda işlenen cinayetin kıskançlık krizinden kaynaklandığı ortaya çıktı. Uzman Çavuşun beylik tabancasıyla öldürülen 47 yaşındaki Sosin Küçükgüven'in cansız bedeni toprağa verilmek üzere memleketine gönderildi.

Olay, dün gece merkez Osmangazi ilçesi Jandarma Astsubay Meslek Yüksek Okulu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 47 yaşındaki Sosin Küçükgüven memleketi Yalova’dan Bursa’da görev yapan 49 yaşındaki Sözleşmeli Jandarma Uzman Çavuş Aydemir K.'yı ziyaret etmek için, Adalet Mahallesi'ndeki okulun nizamiyesine gitti. Bir süre nizamiye içerisinde konuşan çift, daha sonra tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesinin ardından Sözleşmeli Jandarma Uzman Çavuş Aydemir K. beylik tabancasıyla Sosin Küçükgüven'e ateş ederek göğüs kısmından 2 ve sağ bilek ve sol parmak olmak üzere 4 yerinden yaraladı. Sosin Küçükgüven kanlar içerisinde yerde kalırken, silah seslerini duyanlar olay yerine koştu. Sözleşmeli Jandarma Uzman Çavuş Aydemir K. beylik tabancasıyla teslim olurken, olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, Sosin Küçükgüven'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Sözleşmeli Jandarma Uzman Çavuş Aydemir K. ifadesi alınmak üzere götürüldüğü emniyetteki işlemleri devam ederken cinayeti, kıskançlık yüzünden işlediği öğrenildi.

Bursa Adli Tıp Kurumunda otopsisi yapılan ve iki çocuk annesi olduğu öğrenilen Sosin Küçükgüven'in cenazesini boşandığı eşi aldı. Küçükgüven'in cenazesi memleketi olan Yalova Çiftlikköy ilçesine götürüldü.

BURSA 13 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 06:13

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