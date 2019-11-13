Köy meydanındaki cinayetin zanlısı saklandığı ormanda yakalandı Bursa’nın Yenişehir ilçesinde köy meydanındaki bir kişiyi vurarak öldüren zanlı Jandarma ekiplerinin köyü abluka altına alması sonucu Gemlik'te ormanlık alanda yakalandı

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde köy meydanında tartıştığı husumetlisini öldüren zanlı, jandarma ekiplerinin operasyonu sonucu saklandığı ormanlık yakalandı.

Olay, geçtiğimiz gün Yenişehir İlçesi Burcun Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre aralarında husumet bulunan N.Y. ve F.V. İsimli şahıslar köy meydanında tartışmaya başladı. Daha sonra N.Y. İsimli şahıs belinden çıkardığı tabancayla F.Y. isimli şahsı yaralayarak kaçtı. Yaralı F.Y. olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Aşırı kan kaybeden 53 yaşındaki F.Y. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Jandarma ekipleri kaçam N.Y. isimli şahsı yakalamak için Gemlik ilçesi Fındıcak köyünü abluka altına aldı. Şüpheli N.Y. Jandarma ekiplerinin kurduğu özel ekip tarafından drone ve yol uygulamaları sonucu yeri tespit edilerek ormanlık alanda suç aleti silah ile kıskıvrak yakalandı. Zanlı sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BURSA 13 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 06:13

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