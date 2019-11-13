Sevgilisini yakarak öldüren sanığa müebbet hapis cezası

BURSA'da, tartıştığı sevgilisi Şengül Vatansever'i (35), üzerine benzin döküp yakarak öldürmekle suçlanan Ümit Varol (31), müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, geçen yıl Eylül ayında Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi'nde meydana geldi. Kütahya Domaniç'ten Bursa'ya gelen Ümit Varol, bir süredir birlikte olduğu Şengül Vatansever'i, iddiaya göre kendisinden ayrılmak isteyince otomobilde üzerine benzin döküp, ateşe verdikten sonra yola attı. Kendisi de yaralanan Varol, otomobiliyle kaçtı. Olay anı ise kameraya yansıdı. Şengül Vatansever ve olaydan kısa süre sonra yakalanan Ümit Varol, hastaneye kaldırıldı. İstanbul'a sevk edilen yaralılardan Vatansever, olaydan 2 gün sonra hayatını kaybetti. Ümit Varol ise tedavisinin ardından tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

MÜEBBET HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Tutuklu sanık Ümir Varol'un, Bursa 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki yargılanmasına devam edildi. Karar duruşmasına, tutuklu sanık Ümit Varol (31), öldürülen Şengül Vatansever'in kardeşi Hanife Öztürk ile tarafların avukatları katıldı. Duruşmada son sözleri sorulan Varol, pişmanlık duyduğunu söyledi. Ümit Varol, "Keşke yaşanmasaydı, üzgünüm. Olaydan bir hafta önce sarmaş dolaş videolarımız vardı. Üç ay önceki mesaja bakarak cinayeti tasarladığım söyleniyor, tasarlayarak öldürmedim. Ben onu olay günü hastaneye götürmek istemiştim, arabadan atlamak istedi o yüzden durdum ve hastaneye götüremedim" dedi.

Mahkeme heyeti sanığa 'tasarlayarak, canavarca hisle adam öldürmek' suçundan müebbet hapis cezası verdi.



BURSA 13 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 06:13

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