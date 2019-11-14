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KEP Yönetim Kurulu Başkanı Elif Özhan: “Kadın olarak ne kadar güçlü olduğumuzu Türkiye’ye hatta ...

İHA

Kadın Ekonomi Platformu Derneği'nin (KEP) düzenlediği '2023'e doğru kadın ve ekonomi' isimli Ekonomi Zirvesi yoğun katılım ile gerçekleşti. KEP Yönetim Kurulu Başkanı Elif Özhan, "Kadın olarak ne kadar güçlü olduğumuzu Türkiye'ye hatta dünyaya duyurmak istiyoruz" dedi.

KEP Yönetim Kurulu Başkanı Elif Özhan: “Kadın olarak ne kadar güçlü olduğumuzu Türkiye’ye hatta dünyaya duyurmak istiyoruz”

Kadın Ekonomi Platformu Derneği’nin (KEP) düzenlediği '2023’e doğru kadın ve ekonomi' isimli Ekonomi Zirvesi yoğun katılım ile gerçekleşti. KEP Yönetim Kurulu Başkanı Elif Özhan, “Kadın olarak ne kadar güçlü olduğumuzu Türkiye’ye hatta dünyaya duyurmak istiyoruz” dedi.
Kadın Ekonomi Platformu Derneği (KEP) Yönetim Kurulu Başkanı Elif Özhan’ın liderliğinde Merinos AKKM Orhangazi Salonu’nda yapılan zirve, iş dünyasının önemli isimlerini ağırladı. Bu yıl ilki düzenlenen '2023'e doğru kadın ve ekonomi' zirvesinin konuşmacıları Prof. Dr. Emre Alkin ve Prof. Dr. Hüseyin Bayazıt katılımcılara ekonomi, kadın ve 2023 hedefleriyle ilgili öngörülerini aktardı. Kadın Ekonomi Platformu olarak güçlü bir Türkiye’nin varlığı adına her türlü adımı dün olduğu gibi bu günde aynı güç, azim ve kararlılıkla atmaya devam edeceklerini ifade eden Yönetim Kurulu Başkanı Elif Özhan, “Güçlü kadın ve güçlü ekonomi, bir araya geldiğinde daha güçlü bir Türkiye var olacaktır. Kadınının toplum içinde, üretimde, ticarette, iş hayatında ve yönetimde liderlik eden, vizyon koyan bir yerde olmasını sağlamak için 7 yıl önce, 17 iş kadını bir araya gelerek Kadın Ekonomi Platformu Derneği’ni faaliyete geçirdik. Kuruluş amacı, sosyal yaşamda cinsiyet farklılıklarının oluşturduğu problemleri tespit etmek ve bu problemlere yönelik çözüm önerileri geliştirmekti. Çalışma hayatı ve sosyal yaşamda cinsiyet ve fırsat eşitliği kavramları bizim için çok değerli. Bu eşitliğin sağlanması halinde geleceğe daha güvenle ve mutlulukla bakacağımızı biliyoruz. İstiyoruz ki, yaşamı kendi elleriyle oluşturan kadınlar, ekonominin de içerisinde yer alsın, ekonominin tüm alanlarında var olabilsin ve ekonomi katmanlarında güçlensin. İşte bu hedefler doğrultusunda, 7 yıldır gerçekleştirdiğimiz birçok faaliyetle durmadan çalıştık ve çalışmaya da devam edeceğiz. Eğitim kalitesinin yükselmesi hedefiyle, çalışmalar yapan Kadın Ekonomi Platformu 3 bin öğrenci ve 20 üniversitenin katılımı ile gençlerin gelecekte meslek seçimlerinde doğru karar vermelerine yardımcı olmak amacıyla ‘Yüksek Öğretim Forumu’nu gerçekleştirdik. ‘Kızlar atakta’, ‘altın kep’, ‘2017 ekonomi zirvesi’ ve ‘bana kalbini ver’ projeleri ile kadınları, genç kızları ve çocukları güçlendirerek, daha iyi bir geleceğin mimarları haline getirmenin gururunu yaşadık” dedi.
Şu anda her yıl Türkiye ekonomisi için milyarlarca dolar katma değer sağlayan kadınların olduğunu ifade eden Özhan, “Ama 2023’ten sonra bu kadınların daha fazla artması için hem bizler, hem de kamu kuruluşlarının desteğini aldıklarında daha başarılı olacaklardır. Kadınlar olarak bize destek olan hükümetin de desteğini daha fazla arttırmasını istiyoruz. Ekonomik kalkınmanın sağlanması, ekonomik faaliyetlerin canlanması, yeni iş fikirlerinin hayata geçmesi, kuşkusuz Türkiye adına çok önemli. 2023’te cumhuriyetimizin 100’üncü yılını tamamlıyoruz. İkinci yüzyılında kadının, ekonomik anlamda çok daha başarılı ve zirvede liderlik yapan bir pozisyonda olması için elimizden geleni yapacağız. Yapılan araştırmalara baktığımız zaman Türkiye ekonomisinde kadın yeri çok düşük. Biz bunu çok daha ileriye götürebiliriz. Biz kadınlarımıza sonuna kadar güveniyoruz. İstediğimiz zaman başaramayacağımız şey yok. Kadın olarak ne kadar güçlü olduğumuzu Türkiye’ye hatta dünyaya duyurmak istiyoruz” şeklinde konuştu.
Atatürk sayesinde kadınların Avrupa’dan bile erken bir vakitte seçme ve seçilme hakkını kazdıklarını ifade eden Prof. Dr. Emre Alkin, “Ancak, Cumhuriyetin ilk 15 yılındaki kadınların ekonomiye olan katkısını bugün göremiyoruz. Cumhuriyetin 100’üncü yılına az bir zaman kaldı. Ancak kadının ekonomideki yerini 2023 yılında cumhuriyetin 15 yılındaki seviyeye getirmeliyiz. Fabrika ayarlarımıza geri dönmeliyiz” dedi.
Kadın kahramanların ortaya çıkması gerektiğini belirten Prof. Dr. Hüseyin Bayazıt ise, “Artık biz yapay zeka, semantik teknolojiler ve makine öğrenme gibi yeni teknolojiler tarafından sürüklenmekteyiz. Kadınların da bu konuda rekabetçi avantajı olduğunu düşünüyorum. Yeni ekonomik süreçte, kadınların önemli yer alacağını da düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

BURSA

14 Kasım 2019 Perşembe

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