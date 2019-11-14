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Barışın sesini müzikle duyuruyorlar

İHA

Barış için Müzik Vakfı, Nilüfer Belediyesi ve Uludağ Rotary Kulübü'nün iş birliğiyle Bursa'da kurulan Barış İçin Müzik Nilüfer Çocuk Orkestrası, barışın sesini müzik aracılığıyla duyurmaya devam ediyor. Müziğe yeteneği olsun olmasın kapılarını Işıktepe Mahallesi'ndeki bütün çocuklara açan orkestrada yer alan çocuklar, müzikle birlikte hayatlarında yeni ufuklar açıldığını belirtiyor.

Barışın sesini müzikle duyuruyorlar

Barış için Müzik Vakfı, Nilüfer Belediyesi ve Uludağ Rotary Kulübü’nün iş birliğiyle Bursa’da kurulan Barış İçin Müzik Nilüfer Çocuk Orkestrası, barışın sesini müzik aracılığıyla duyurmaya devam ediyor. Müziğe yeteneği olsun olmasın kapılarını Işıktepe Mahallesi’ndeki bütün çocuklara açan orkestrada yer alan çocuklar, müzikle birlikte hayatlarında yeni ufuklar açıldığını belirtiyor.
Türkiye’nin de taraf olduğu, Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi’nde belirtilen “Her çocuğun sanatsal yaşama katılma hakkı vardır” ilkesi ışığında çalışmalar yapan Barış için Müzik Vakfı’nın, Bursa’da Nilüfer Belediyesi ve Uludağ Rotary Kulübü iş birliğiyle hayata geçirdiği Barış İçin Müzik Nilüfer Çocuk Orkestrası giderek genişliyor. 2016 yılında Işıktepe Mahallesi’nde, Nilüfer Belediyesi’nin hizmet binasında, bu mahallenin çocuklarına yönelik çalışmalarına başlayan Orkestra geçen süre içinde büyük yol aldı. Yaklaşık 55 çocuğun eğitimlere katıldığı orkestra mahallenin de gözbebeği oldu.
Müziğe yeteneği olsun olmasın, 515 yaş arasındaki bütün çocuklara kapıları açık olan Barış İçin Müzik Nilüfer Çocuk Orkestrası’nda eğitmenler de gönüllü olarak çalışıyor.
Orkestra kurulduğundan bu yana eğitim veren keman öğretmeni Emrah Takmak ve viyola öğretmeni Meltem Mutlu, bu eğitimlerin kendilerine de çok şey kattığını belirttiler.
Emrah Takmak, “4 yılda çok büyük gelişim sağladık. Çocukların gelişimini görmek onların değişimini görmek bizi etkiliyor” dedi.
Meltem Mutlu da “Çocuklara bir şeyler öğretirken biz de onlardan mesleğimizle ilgili çok şey öğreniyoruz, etkileniyoruz. Biz eğitimlere katılmak isteyenlere müziği sevip sevmediklerini sormuyoruz, yetenek aramıyoruz. Bizim amacımız zaten müziği sevdirmek. Yetenek önemli değil hepsine mutlaka bir şeyler çaldırıyoruz, istesinler yeter ki. Amaç zaten orkestrada birlikte çalıyor olmak. Onlar çalmaya başladıkça daha çok hoşlarına gidiyor ve devam ediyorlar çalmaya. Yerimiz ve enstrümanımız olduğu sürece kapımız herkese açık” diye konuştu.
Büyüyünce orkestrada çalmak istiyorlar
Daha önce ellerine bir müzik aleti almayan, nota bilmeyen çocuklar, yeteneklerine bakılmaksızın orkestrada yer aldılar ve yaklaşık 4 yıldır eğitimlere katılıyorlar.
Barış İçin Müzik Vakfı'nın, Nilüfer Belediyesi ve Uludağ Rotary Kulübü’nün desteğiyle sağladığı müzik eğitim olanağı sayesinde fırsat eşitliğine sahip olamayan çocukların hayatlarında yeni ufuklar açıldı. Haftanın belirli günlerinde akşam saatlerinde verilen eğitimlere katılan çocuklar, artık müzikle iç içe yaşıyor. Şimdi nota öğrenen, keman, viyola, viyolonsel ve kontrbas gibi yaylı çalgılardan birini çalmayı öğrenen çocuklar, kendilerine tanınan imkandan oldukça memnun.
Müzik aracılığıyla hayatlarında yeni bir kapı açılan çocukların orkestra ile birlikte hayalleri de değişmiş. Bir yıl önce çocuk orkestrasında eğitimlere katılmaya başlayan Gamze ileride bir orkestrada çalmak istiyor. 3 yıldır orkestrada viyola çalan Göksu’nun hayali de şarkıcı olmak.
Çocuklar kadar aileleri de Işıktepe Mahallesi’nde böyle bir çalışma yapılmasından memnun. İmkansızlıklar nedeniyle çocuklarına müzik eğitimi aldıramadıklarını belirten aileler, Barış İçin Müzik Nilüfer Çocuk Orkestrası’nda hem eğitimin hem de enstrümanların ücretsiz sağlanması sayesinde bu fırsatı yakaladıklarını belirttiler. Çocuklarının müzikle tanışmalarından mutluluk duyduklarını ifade eden aileler, orkestra çalışmalarına katılan çocuklarının psikolojilerinin de olumlu etkilendiğini belirttiler.
Orkestraya ÇGD’den ödül
Işıktepeli çocukların oluşturduğu Barış İçin Müzik Nilüfer Çocuk Orkestrası çalışmalarıyla, Çağdaş Gazeteciler Derneği Bursa Şubesi tarafından ödüle de değer görüldü. ÇGD Bursa Şubesi 2019 Ödülleri kapsamında, Nilüfer Çocuk Orkestrası’nı “Kültür ve Sanat Ödülü”ne değer gördü. Orkestra ÇGD’nin ödülünü 2 Aralık’ta düzenlenecek törende alacak.
Işıktepe Mahallesi’ndeki çocukların hayatını değiştiren Barış İçin Müzik Nilüfer Çocuk Orkestrası, 23 Nisan’da da aynı amaçla kurulan Barış İçin Müzik Adalar Çocuk Orkestrası, Barış İçin Müzik Edirnekapı Çocuk Orkestrası ve Barış İçin Müzik İzmir Çocuk Orkestrası ile birlikte İstanbul’da ortak bir konser vererek barışın sesini müzikle duyurmaya devam edecek.

BURSA

14 Kasım 2019 Perşembe

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