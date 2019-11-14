Bursa'da uyuşturucu operasyonunda 21 tutuklama

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Bursa'da uyuşturucu operasyonunda 21 tutuklama

İHA

Bursa'da polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 27 şüpheliden 21'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. 6 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bursa'da uyuşturucu operasyonunda 21 tutuklama

Bursa'da polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 27 şüpheliden 21'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. 6 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Narkotik Şube'nin yanı sıra Özel Harekat, Çevik Kuvvet ve Asayiş Şubesi'nden bin polis, belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yaptı. Bazı evlere, kapılar koçbaşlarıyla kırılarak girildi. Operasyonda, 'suç işlemek maksadıyla silahlı örgüt kurmak', 'kurulu örgüte üye olmak', 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak', 'iş yeri kurşunlama', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'birden fazla kişi ile silahlı yağma', 'kasten yaralama', 'tehdit', '6136 Sayılı Kanuna muhalefet', 'özel belgede sahtecilik' suçlarından 27 şüpheli gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda ise 1 kilo 670 gram metamfetamin, 450 gram sentetik kannobinoid, 25 gram esrar, satışa hazır paketlenmiş kokain ile 5 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız pompalı tüfek ve 86 mermi ele geçirildi.

BURSA

14 Kasım 2019 Perşembe

  • İMSAK 06:14
  • GÜNEŞ 07:40
  • ÖĞLE 12:53
  • İKİNDİ 15:32
  • AKŞAM 17:56
  • YATSI 19:17
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

SÜTAŞ Fabrikası'nda büyük yangın Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü, bölgeden patlama haberleri geliyor
YEREL HABERLER SÜTAŞ Fabrikası'nda büyük yangın Yangın itfaiye ...
Dündar, üreticinin yanında Dündar, Gündoğdu Mahallesi’nde vatandaşlarla buluştu
YEREL HABERLER Dündar, üreticinin yanında Dündar, Gündoğdu ...
‘7 Güzel Adam’a vefa gecesi
YEREL HABERLER ‘7 Güzel Adam’a vefa gecesi
Bursa'da yüzlerce ectasy hap ele geçirildi: 2 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Bursa'da yüzlerce ectasy hap ele geçirildi: 2 kişi ...
Teknesiyle gölde kaybolan doktoru balıkçılar buldu
YEREL HABERLER Teknesiyle gölde kaybolan doktoru balıkçılar buldu
Beyaz ette tercih balık yerine tavuk Balıkta beklenen rekolte olmamasından dolayı vatandaşlar tavuğu tercih ediyor
YEREL HABERLER Beyaz ette tercih balık yerine tavuk Balıkta beklenen ...
Mudanyalı muhasebeciler sandık başına gitti
YEREL HABERLER Mudanyalı muhasebeciler sandık başına gitti
İş yeri faresi kıskıvrak yakalandı
YEREL HABERLER İş yeri faresi kıskıvrak yakalandı
Panorama 1326’da arkeopark sergisi
YEREL HABERLER Panorama 1326’da arkeopark sergisi
İznik Gölü'nde kaybolan doktor için arama çalışması başlatıldı (2)
YEREL HABERLER İznik Gölü'nde kaybolan doktor için arama çalışması ...
Bursa’da üniversite-sanayi iş birliğinin temelleri atıldı
YEREL HABERLER Bursa’da üniversite-sanayi iş birliğinin temelleri ...
Giysi ve ayakkabı kumbaraları yenilendi
YEREL HABERLER Giysi ve ayakkabı kumbaraları yenilendi
Bu haber tüm kiracıları ilgilendiriyor Kirayı gününde ödemeyen kiracı şimdi yandı
YEREL HABERLER Bu haber tüm kiracıları ilgilendiriyor Kirayı gününde ...
Parkinson tedavisinde beyin pili yöntemi
YEREL HABERLER Parkinson tedavisinde beyin pili yöntemi
Kıskançlık cinayeti zanlısı uzman başçavuş tutuklandı, emniyetteki ifadesi ortaya çıktı
YEREL HABERLER Kıskançlık cinayeti zanlısı uzman başçavuş ...
BBP Doğu Türkistan'ın yanında BBP Genel Başkan Yardımcısı Ekrem Alfatlı: "Doğu Türkistan'da yapılan insanlık ayıbına karşı çıkmak insanlık görevidir" "Çin Devleti kurulduğundan bu yana Doğu Türkistan'da Türkler'e akla hayale gelmedik zulüm ve işkence yapıyor"
YEREL HABERLER BBP Doğu Türkistan'ın yanında BBP Genel Başkan ...
Barışın sesini müzikle duyuruyorlar
YEREL HABERLER Barışın sesini müzikle duyuruyorlar
Bursa'da eşini boğarak öldüren sanığa, ağırlaştırılmış ömür boyu hapis
YEREL HABERLER Bursa'da eşini boğarak öldüren sanığa, ...
Eşini boğarak öldüren sanığa, ağırlaştırılmış ömür boyu hapis
YEREL HABERLER Eşini boğarak öldüren sanığa, ağırlaştırılmış ömür ...
Enerjinin kahramanlarına sahada ziyaret
YEREL HABERLER Enerjinin kahramanlarına sahada ziyaret
KEP Yönetim Kurulu Başkanı Elif Özhan: “Kadın olarak ne kadar güçlü olduğumuzu Türkiye’ye hatta dünyaya duyurmak istiyoruz”
YEREL HABERLER KEP Yönetim Kurulu Başkanı Elif Özhan: “Kadın olarak ...
İznik Gölü'nde kaybolan doktor için arama çalışması başlatıldı
YEREL HABERLER İznik Gölü'nde kaybolan doktor için arama çalışması ...
Bilecik'te polisten kaçan 3 şüpheli İnegöl'de yakalandı
YEREL HABERLER Bilecik'te polisten kaçan 3 şüpheli İnegöl'de ...
TOFAŞ - Partizan NIS: 82-72
YEREL HABERLER TOFAŞ - Partizan NIS: 82-72
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X