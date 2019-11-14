SÜTAŞ Fabrikası'nda büyük yangın Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü, bölgeden patlama haberleri geliyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bursa'nın Karacabey İlçesi'nde Sütaş Fabrikası'nda çıkan yangın panik ve korku dolu anların yaşanmasına sebep oldu.

Alınan bilgiye göre, saat 11.00 sıralarında fabrikada tankların bulunduğu bölümde patlama yaşandı. Patlama sonrası bölgeden alevler yükselmeye başladı. O anlar vatandaşlar tarafından kaydedildi.

Öte yandan yangın sebebiyle fabrikaya Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na ait çok sayıda itfaiye aracıyla 112 ambulansı sevk edildi.

Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, fabrikadaki işçiler de panik yaşadılar.

BURSA 14 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 06:14

GÜNEŞ 07:40

ÖĞLE 12:53

İKİNDİ 15:32

AKŞAM 17:56

YATSI 19:17

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.