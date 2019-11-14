İhracatçıya yeşil pasaport müjdesi

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ, Resmî Gazete’de yayımlanan “İhracatçıya Yeşil Pasaport limit indirimi” kararı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile Resmî Gazete'de yayımlanan karara göre, ihracatçı firmaların temsilcilerine tanınan yeşil pasaport hakkına dâir ihracat limit miktarının 1 milyon dolardan 500 bin dolara indirildiğini duyuran İTSO Başkanı Yavuz Uğurdağ, “Son üç takvim yılı itibarıyla yıllık ortalama ihracatı 500 bin doların üzerinde olan mal ihracatçısı firmaların temsilcileri de ihracat tutarlarına göre değişen sayıda yeşil pasaport sahibi olabilecekler.”

“İnegöl olarak bu mesele bizim açımızdan büyük bir önem taşıyor. İhracat odaklı bir sanayie sahip olan şehrimizde 700’e yakın firmamız ile 120’nin üzerinde ülke ile ticarî ilişkiler gerçekleştiriyoruz. Sanayici ve işadamlarımız her yıl bu sayıyı daha da yukarılara çıkarabilmek için dış pazar araştırmaları gerçekleştiriyorlar. İTSO olarak bizler de bu çalışmaların bir parçası olup sanayicilerimize katkı sağlıyoruz. Dış ticaret hacmine bakıldığında birçok ili geride bırakan, her yıl dış ticaret fazlası veren ve bu yönde ülkemizin hedeflerine ulaşması için bütün gayretiyle çalışmalarını sürdüren şehrimizde sanayici ve işadamlarımıza sunulan bu kolaylığın sağlanmasında emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Bu ve bunun gibi desteklemelerle gerek şehir gerekse ülke olarak çok daha iyi noktalara geleceğimize inanıyorum” dedi.

Alınan karara göre, 500 bin ile 10 milyon doları arasında (10 milyon dolar dâhil) olan firmaların bir,10 milyon dolar üzeriyle 25 milyon dolar arasında olan firmaların iki,25 milyon dolar üzeriyle 50 milyon dolar arasında olan firmaların üç, 50 milyon dolar üzeriyle 100 milyon dolar arasındaki firmaların dört,100 milyon dolar üzerinde olanların ise beş yetkilisine yeşil pasaport verilebilecek. Yeşil pasaport için başvurular firmaların bağlı oldukları ihracatçı birliklerine yapılacak.

BURSA 14 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 06:14

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