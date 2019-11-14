SÜTAŞ Fabrikası'ndaki yangın söndürüldü, bir işçi hastaneye kaldırıldı

Bursa'nın Karacabey ilçesinde SÜTAŞ Fabrikası'nda çıkan yangın kontrol altına alındı, yangında vücudunda yanıklar oluşan bir işci hastaneye kaldırıldı.

Fabrikanın Biogaz tesislerinde çürütücü havuzlardan birisinde saat 11.00 sıralarında patlama meydana geldi. Patlama sonrası çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı. Alevler gökyüzüne yükselirken, olay yerine gelen Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler alevleri kontrol altına aldılar.

Yangına müdahale eden işçilerden birisinin elinde yanıklar oluştu. Olay yerine gelen 112 ekibi yaralı işciyi Karacabey Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Fabrika yetkilileri yangının kısa sürede söndürüldüğünü, üretimi etkileyecek bir durum olmadığını açıkladılar.

BURSA 14 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 06:14

GÜNEŞ 07:40

ÖĞLE 12:53

İKİNDİ 15:32

AKŞAM 17:56

YATSI 19:17

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.