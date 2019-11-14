Bursa'da süt fabrikasında yangın

BURSA'nın Karacabey ilçesinde faaliyet gösteren süt üretim fabrikasının atık depolama tesisinde çıkan yangın, kontrol altına alındı.

Yangın, Karacabey ilçesinde bulunan bir süt fabrikasında saat 11.30 sıralarında meydana geldi. Fabrikanın atık depolama tesisinde, bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Yükselen alevleri gören işçiler, bölgeyi tahliye ederek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine getirilen 7 itfaiye aracıyla, yangına müdahale edildi. Yangın, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Yangında, ölen ya da yaralanan olmazken atık depolama tesisi, kullanılamaz hale geldi.



BURSA 14 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 06:14

GÜNEŞ 07:40

ÖĞLE 12:53

İKİNDİ 15:32

AKŞAM 17:56

YATSI 19:17

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.