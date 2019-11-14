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Eğitimde Finlandiya örneği BUÜ’de tartışıldı

İHA

Bursa Uludağ Üniversitesi'nde düzenlenen konferansta, Finlandiya'daki eğitim sistemi masaya yatırıldı.

Eğitimde Finlandiya örneği BUÜ’de tartışıldı

Bursa Uludağ Üniversitesi'nde düzenlenen konferansta, Finlandiya'daki eğitim sistemi masaya yatırıldı.
Mete Cengiz Kültür Merkezi’ndeki konferansa BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Salih Çepni, Finlandiyalı Eğitim Uzmanı Dr. PasiReinikainen ve akademisyenler katıldı. Programa öğrenciler de yoğun bir ilgi gösterdi. Açılış konuşması yapan BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, yeni dönemde üniversitede kalitenin arttırılması maksadıyla özel bir çabanın bulunduğunu söyledi. Gerek öğrenciler açısından gerekse de akademisyenler açısından kaliteli eğitimöğretimin çalışmalarının yürütülmesini hedeflediklerini belirten Rektör Prof. Dr. A. Saim Kılavuz; “Her dönem kaliteye önem verildi. Ancak bu dönem biraz daha çekip çevirerek, biraz daha hızlı olması için çalışıyoruz. Kalite Koordinatörlüğü kurduk. Bu birim vasıtasıyla tüm üniversiteye yayılan genel bir kalite çalışması içerisinde yer alıyoruz. Özelde üniversitelerin yükselmesi ve yücelmesi, genelde de Türkiye’de insan kalitesinin arttırılması ancak kaliteye olan taleple gerçekleşebilir. Her noktada dört dörtlük insan, öğrenci ve akademisyen yetiştirmek bizim birinci hedeflerimizden olmalıdır. Bunun yolu da günümüzün başta modern bilimleri olmak üzere, tarihten getirdiğimiz değerlerimiz de birlikte yorumlanmasından geçmektedir” dedi.
Öğretmenlik mesleğinin kutsal ve çok önemli bir hizmet olduğunun altını çizen Rektör Kılavuz, “İnancımıza göre mümkün değildir ancak yeniden dünyaya gelsek yeniden öğretmen olmak, akademisyen olmak, okuma ve okutmak isteriz. Kaliteli öğretmen ve kaliteli öğrenci kavramını çok önemsiyorum. İyi yetişen öğretmen, iyi öğrenci yetiştirir. Bu anlamda kaliteyi yükseltecek hangi faaliyet olursa olsun destek vermeyi buradan hepinize taahhüt ediyorum. Öğretmenlik ve eğitmenlik hayatında 45 yılını tamamlamış olan bir büyüğünüz olarak buradan öğrencilerimize de asla kolaycılığa kaçmamaları tavsiyesinde bulunmak istiyorum” diye konuştu.
Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Salih Çepni ise ‘PISA Mantığını ve Sorularını Anlama’ isimli bir konuşma yaptı. Dekan Prof. Dr. Salih Çepni, Eğitim Fakültesi yöneticileri olarak en temel amaçlarından birisinin öğretmen adayları yetiştirmenin yanı sıra çevredeki okullara hizmet vermek olduğunun altını çizdi. Talep edilen her alan için değerli hocalara sahip olduklarını aktaran Çepni, “Bugüne kadar çevremizdeki okullarla yeterli anlamda iletişime geçemedik. Bundan sonra çevremizde bulunan eğitim kurumları ile daha yakın çalışmak ve en azından Bursa’daki eğitim kalitesinin arttırılması için çaba göstereceğiz. Biz Bursa’daki eğitim kalitesini yükseltebilirsek Türkiye’nin de eğitim kalitesini yükselteceğimize inanıyoruz” dedi.
7 yıldır PISA metodu üzerine faaliyet gösterdiklerini açıklayan Çepni, eğitim verdikleri gönüllü öğretmenlerin gelişmelerini görmekten de mutluluk duyduklarını söyledi.
Dünyanın önde gelen PISA Koordinatörlerinden Finlandiyalı Eğitim Uzmanı Dr. Pasi Reinikainen de ‘Öğretmenlerin Yetiştirilmesi ve Geliştirilmesi ile PISA Sonuçları Arasındaki İlişkiFinlandiya Örneği’ başlıklı bir sunum gerçekleştirdi. Program soru cevap bölümü ile sona erdi.

BURSA

14 Kasım 2019 Perşembe

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