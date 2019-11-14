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Dünya Şampiyonası’na Osmangazi imzası

İHA

Osmangazi Belediyespor'un milli tenisçisi Emir Vatansever, ilk kez katıldığı İşitme Engelliler Dünya Şampiyonası'nda elde ettiği derecelerle göz doldurdu.

Dünya Şampiyonası’na Osmangazi imzası

Osmangazi Belediyespor’un milli tenisçisi Emir Vatansever, ilk kez katıldığı İşitme Engelliler Dünya Şampiyonası’nda elde ettiği derecelerle göz doldurdu.
Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu (TİESF) ve Uluslararası İşitme Engelliler Spor Komitesi (ICSD) iş birliğiyle Antalya’da düzenlenen İşitme Engelliler Dünya Şampiyonası’nda, Osmangazi Belediyespor’un başarılı raketi Emir Vatansever de korta çıktı. Olimpiyatlara katılım aşamasındaki önemli organizasyonlardan biri olan ve 18 ülkeden 90 sporcunun katılımıyla gerçekleşen şampiyonada üstün performans sergileyen Emir Vatansever, genç çiftler kategorisinde ikinci oldu. Bunun yanı sıra consolation (teselli) mücadelesinde Japon rakibi karşısında ter döken genç raket, birincilik kürsüsünde yerini aldı. Altın ve gümüş madalya almanın mutluluğunu yaşayan milli sporcu, önümüzdeki yıl Almanya’da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası’nda iddiasını koruyacağını söyledi.
Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar da spor yatırımlarının meyvelerini almaktan gurur duyduğunu belirterek, genç yıldız ile antrenörünü tebrik etti.

BURSA

14 Kasım 2019 Perşembe

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