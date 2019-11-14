Toplu konutlarda çözüme doğru

Gemlik Belediyesi tarafından 2017 yılında temeli atılan sosyal konutların yeni belediye yönetimince ticari konuta çevrilmesi için başlatılan çalışmalar son aşamaya geldi.

Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan'ın Ak Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık'a konuyu aktarmasıyla çözüm yolunda önemli bir adım atılmış oldu. Uzun zamandır talep olmayan sosyal konutların sosyal konut statüsünden çıkarılarak ticari olarak değerlendirilmesi yolunda önemli adımlar atıldı. Sertaslan'ın Ankara ziyareti ile başlayan girişim sonrasında, konutların çözümünde önemli bir mesafe alındığı öğrenilirken, konu ile alakalı gelişmelerin önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor. Geçmiş belediye yönetimince birkaç defa şartları da değiştirilen sosyal konutlar, seçim sonrasında da çeşitli polemiklere yol açmıştı.

BURSA 14 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 06:14

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