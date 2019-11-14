Jandarmayı görüp kaçmaya çalışan araçtan uyuşturucu çıktı

Bursa'nın Kestel ilçesinde, jandarmaları fark eden otomobil sürücüsü, geri geri kaçmaya çalışırken ekip otosuna çarpıştı. Otomobil sürücüsü arabayı bırak kaçarken, araçta bulunan iki şahıs gözaltına alındı. Araçta yapılan aramada ise uyuşturucu ve silah ele geçirildi.

Kestel'e bağlı Burhaniye Mahallesinde devriye gezen jandarma ekiplerini fark eden M.İ. isimli şahıs geri geri kaçmaya çalıştı. Durumdan şüphelenen jandarma ekipleri aracı takip etti. Bu sırada kaçan arabayla jandarma aracı çarpıştı. Sürücü arabayı bırakıp yaya olarak kaçıp kayıplara karıştı. Araç içerisinde bulunan A.K. ile R.Ö. isimli şahıslar ise jandarma tarafından gözaltına alındı. Araçta yapılan aramada 350 gram metamfetamin ve 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Kaçan sürücünün yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

BURSA 14 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 06:14

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