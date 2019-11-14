Beton mikserinin ezdiği yaşlı adam göz yaşları arasında toprağa verildi

Bursa’nın İnegöl ilçesinde beton mikserinin altında kalan yaşlı adam göz yaşları arasında toprağa verildi.
Kaza dün Yunus Emre Mahallesi Muhtarlığı önünde meydana geldi. Umut C. idaresindeki 16 KBU 13 plakalı beton mikseri, manevra yaptığı sırada 60 yaşındaki Kemal Yıldırım’a çarpıp, ön lastikleriyle üzerinden geçti. Kanlar içerisinde kalan yaşlı adam olay yerinde öldü. Kazayı duyan Kemal Yıldırım’ın oğlu Nizam Yıldırım babasının öldüğünü gördüğünde yıkıldı. Kemal Yıldırım, bugün öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından göz yaşları arasında ilçede toprağa verildi.
BURSA
14 Kasım 2019 Perşembe
- İMSAK 06:14
- GÜNEŞ 07:40
- ÖĞLE 12:53
- İKİNDİ 15:32
- AKŞAM 17:56
- YATSI 19:17