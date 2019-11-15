İnegöl’de sis yüzünden göz gözü görmüyor Görüş mesafesinin 5 metreye indiği Ankara yolunda sürücüler zor anlar yaşıyor

Bursa’nın İnegöl ilçesinde dün geceden bu yana etkili olan yoğun sis trafikte sürücülere zor anlar yaşatıyor. Hava kirliliği ile birlikte ilçede adeta göz gözü görmezken, görüş mesafesinin 5 metrenin altına düştüğü ifade ediliyor.

Edinilen bilgiye göre, dün gece saat 00.30'da başlayıp her dakika artarak devam eden sis nedeniyle ilçe merkezi dahil BursaAnkara yolu, İnegölAlanyurt yolunda görüş mesafesi 5 metrenin altına indi. Yoğun sis sebebiyle ilerleyemeyen sürücüler dörtlü çakarlarını yakıp yol kenarlarına park ederek sisin dağılmasını bekledi. Sise rağmen yollarına devam eden sürücüler ise herhangi bir kazaya karışmamak için yoğun çaba sarf etti. Trafik ekipleri, sürücüleri takip mesafesini korumaları ve aşırı hızdan kaçınmaları konusunda uyardı.

BURSA 15 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:15

GÜNEŞ 07:42

ÖĞLE 12:53

İKİNDİ 15:31

AKŞAM 17:55

YATSI 19:17

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.