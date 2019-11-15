İnegöl’de sis yüzünden göz gözü görmüyor Görüş mesafesinin 5 metreye indiği Ankara yolunda sürücüler zor anlar yaşıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

İnegöl’de sis yüzünden göz gözü görmüyor Görüş mesafesinin 5 metreye indiği Ankara yolunda sürücüler ...

İHA

Bursa'nın İnegöl ilçesinde dün geceden bu yana etkili olan yoğun sis trafikte sürücülere zor anlar yaşatıyor. Hava kirliliği ile birlikte ilçede adeta göz gözü görmezken, görüş mesafesinin 5 metrenin altına düştüğü ifade ediliyor.

İnegöl’de sis yüzünden göz gözü görmüyor Görüş mesafesinin 5 metreye indiği Ankara yolunda sürücüler zor anlar yaşıyor

Bursa’nın İnegöl ilçesinde dün geceden bu yana etkili olan yoğun sis trafikte sürücülere zor anlar yaşatıyor. Hava kirliliği ile birlikte ilçede adeta göz gözü görmezken, görüş mesafesinin 5 metrenin altına düştüğü ifade ediliyor.
Edinilen bilgiye göre, dün gece saat 00.30'da başlayıp her dakika artarak devam eden sis nedeniyle ilçe merkezi dahil BursaAnkara yolu, İnegölAlanyurt yolunda görüş mesafesi 5 metrenin altına indi. Yoğun sis sebebiyle ilerleyemeyen sürücüler dörtlü çakarlarını yakıp yol kenarlarına park ederek sisin dağılmasını bekledi. Sise rağmen yollarına devam eden sürücüler ise herhangi bir kazaya karışmamak için yoğun çaba sarf etti. Trafik ekipleri, sürücüleri takip mesafesini korumaları ve aşırı hızdan kaçınmaları konusunda uyardı.

BURSA

15 Kasım 2019 Cuma

  • İMSAK 06:15
  • GÜNEŞ 07:42
  • ÖĞLE 12:53
  • İKİNDİ 15:31
  • AKŞAM 17:55
  • YATSI 19:17
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yıldırım ve İnegöl'de su kesintisi yapılacak
YEREL HABERLER Yıldırım ve İnegöl'de su kesintisi yapılacak
Kanyonda nefes kesen arama kurtarma eğitimi
YEREL HABERLER Kanyonda nefes kesen arama kurtarma eğitimi
Kireçlenmeye manuel tedavi ile dur deyin
YEREL HABERLER Kireçlenmeye manuel tedavi ile dur deyin
Trafikte tehlikeli yolculuk Motosikletin arkasına pazar arabası bağlayarak trafikte ilerlediler
YEREL HABERLER Trafikte tehlikeli yolculuk Motosikletin arkasına ...
3 yıldır atıl vaziyete olan sağlık evi tekrar açılıyor
YEREL HABERLER 3 yıldır atıl vaziyete olan sağlık evi tekrar ...
Mudanya Devlet’te organ bağışı
YEREL HABERLER Mudanya Devlet’te organ bağışı
UEDAŞ'tan Keles'e 365 gün kesintisiz elektrik
YEREL HABERLER UEDAŞ'tan Keles'e 365 gün kesintisiz elektrik
Bursa'da yunus timleri affetmedi: 192 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Bursa'da yunus timleri affetmedi: 192 şüpheli ...
Elektrikli süpürgeye saklanan uyuşturucuyu, jandarma buldu
YEREL HABERLER Elektrikli süpürgeye saklanan uyuşturucuyu, jandarma ...
Beton mikserinin ezdiği yaşlı adam göz yaşları arasında toprağa verildi
YEREL HABERLER Beton mikserinin ezdiği yaşlı adam göz yaşları ...
Jandarmayı görüp kaçmaya çalışan araçtan uyuşturucu çıktı
YEREL HABERLER Jandarmayı görüp kaçmaya çalışan araçtan uyuşturucu ...
Elektrik süpürgesinden uyuşturucu çıktı
YEREL HABERLER Elektrik süpürgesinden uyuşturucu çıktı
Kovalamaca sonucu motosikletini geri aldı
YEREL HABERLER Kovalamaca sonucu motosikletini geri aldı
Gemlik Belediyesi’nde hizmetler hızlanıyor
YEREL HABERLER Gemlik Belediyesi’nde hizmetler hızlanıyor
Diyabetlilerin yarısı hasta olduğunun farkında değil
YEREL HABERLER Diyabetlilerin yarısı hasta olduğunun farkında değil
Büyükşehir’den ara tatil hediyesi
YEREL HABERLER Büyükşehir’den ara tatil hediyesi
Karacabey’de spor adası kente değer katacak
YEREL HABERLER Karacabey’de spor adası kente değer katacak
Bursa dünyanın en huzurlu şehirlerinden
YEREL HABERLER Bursa dünyanın en huzurlu şehirlerinden
Kavgada amcasının oğlunu öldürdü
YEREL HABERLER Kavgada amcasının oğlunu öldürdü
Milli tenisçi ilk kez katıldığı Dünya Şampiyonası´nda derece elde etti
YEREL HABERLER Milli tenisçi ilk kez katıldığı Dünya Şampiyonası´nda ...
Şeker hastaları sağlıklarına dikkat edince daha uzun yaşıyor
YEREL HABERLER Şeker hastaları sağlıklarına dikkat edince daha uzun ...
Toplu konutlarda çözüme doğru
YEREL HABERLER Toplu konutlarda çözüme doğru
Bursa'da ağaca asılı erkek cesedi bulundu
YEREL HABERLER Bursa'da ağaca asılı erkek cesedi bulundu
Dünya Şampiyonası’na Osmangazi imzası
YEREL HABERLER Dünya Şampiyonası’na Osmangazi imzası
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X