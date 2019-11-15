Teknoloji öğrencilerin ayağına gidiyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin çocukların bilim ve teknolojiyi sevmeleri, teknolojiyi sadece tüketen değil, aynı zamanda üreten fertler haline gelmeleri için başlattığı ‘Robokod Robotik Yazılım ve Kodlama Otobüsü’nde bir dönem daha tamamlandı.

Adeta bir eğitim salonuna dönüştürülen 2 otobüs ile geçtiğimiz yıl Kasım ayından bu yana okul okul gezerek, öğrencileri kodlama ile buluşturan proje, Şehit Deniz Piyade Er Tahsin Şen Ortaokulunda da tamamlandı. Toplam 8 hafta süren eğitime katılan 116 öğrenci, okulda düzenlenen törenle başarı belgelerini aldı. Törene katılan Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Murat Demir, “Günümüz dünyasında çocuklar, teknolojinin günlük hayatta kullanımının arttığı bir evde büyürken, okul hayatına atılana kadar bir çok online teknoloji ve ürünü kullanmayı öğreniyorlar. Tabi bu öğrenme süreci pratik kullanma becerileriyle sınırlı kalmaktadır. Bu nedenle bu teknolojinin arka planındaki kodlama dünyası, bilgi, işlemsel kapasite, yöntemler ve düşünme becerilerini öğrenmek önemli bir ihtiyaç olarak ortaya çıkıyor. Çocukların bu becerileri öğrenerek, teknolojiyi sadece tüketen değil, onun gelişimi ve üretimine katkı sağlayacakları bilgi ve beceriyle donatmak için bu projeyi uyguluyoruz. Ben eğitime katılan tüm öğrencilerimizi kutluyorum” dedi.

Okul Müdürü Özlem Ayşe Ercan da öğrencilerine böyle bir eğitim fırsatı sunan Büyükşehir Belediyesine ve kodlama eğitimi veren eğitmenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından eğitimi tamamlayan öğrencilere başarı belgeleri ve hediye olarak da satranç takımı verilirken, 8 haftalık eğitim boyuncu öğrenciler tarafından yapılan teknolojik ürünler sergilendi.

BURSA 15 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:15

GÜNEŞ 07:42

ÖĞLE 12:53

İKİNDİ 15:31

AKŞAM 17:55

YATSI 19:17

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.