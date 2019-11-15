İnegöl Belediyesi’nin kurucu başkanına anıt mezar yapıldı

İnegöl Belediyesi’nin kurucu Belediye Başkanı Sadıkzâde Süleyman Ağa ve eşi Rahime Şefika Hanımın mezar taşlarının da aralarında bulunduğu 22 tarihî kabir taşı ile Orhaniye Mezarlığında anıt mezar alanı yapıldı.

İnegöl Belediyesi, yapılan bazı düzenlemeler sonucu tahrip olan ve yerinden sökülen tarihi mezar taşlarını geleceğe taşımak adına, Orhaniye Mezarlığı içerisinde anıt mezar bölümü oluşturdu. İnegöl Belediyesi’nin 1870 yılında kuruluşunda Belediye Başkanlığı yapan ve devamında 1903 yılına kadar 3 defa göreve gelerek 15 yıl Belediye Başkanlığı görevinde bulunan Sadıkzâde Süleyman Ağa ile eşi Rahime Şefika Hanımın mezar taşlarının da aralarında bulunduğu 22 tarihî kabir taşı, anıt mezarda koruma altına alındı.

Belediye Başkanı Alper Taban, tarihî mezar taşlarının geleceğe sağlıklı bir şekilde aktarılması adına yapılan çalışmayı yerinde inceledi. Taban, “Burada anıt mezarlarımızla ilgili bir düzenleme yaptık. Bu konu bizler için çok kıymetli ve değerli. Burada en baştaki mezar taşına baktığımız zaman; İnegöl’ümüzün ilk Belediye Başkanı, 1870 tarihinde kurulmasıyla birlikte ilk Belediye Başkanlığımızı yapan Sadıkzâde Süleyman Ağa’nın mezar taşı var ve onun eşinin hemen yanında kabir taşı var. Burada toplam 22 tane mezar taşımızı arkadaşlarımız güzel bir hale dönüştürdüler. Tarih ve isimlerini de üzerine yazarak ecdadımıza yakışır hale getirmiş olduk. Tarihimize ve geçmişimize sahip çıkmamız gerektiğini her fırsatta söylüyoruz. Bunu sadece mezar taşı olarak da değerlendirmemek lazım. O bırakılan eserleri yaşatmak ve beraberinde onları yeni nesillere taşımak ve aktarmak adına da gayretlerimizi ortaya koymaya devam edeceğiz. Geçmişimizi bir kez daha rahmetle, minnetle anıyorum” dedi.

BURSA 15 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:15

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