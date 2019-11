İnegöl'de bir okulda özel eğitim otizm sınıfı açıldı Tohum Otizm Vakfı Genel Müdür Yardımcısı Özgül Gürel: "Aksaray'da yaşanlar münferit bir olay"

1 milyar dolarlık et

Geçtiğimiz günlerde Aksaray'da Mehmetçik İlkokulu'nda özel eğitim gören öğrencilerin diğer öğrenci velileri tarafından yuhalanıp okulda istenmemesi Türkiye gündemindeki yerini korurken, Bursa'nın İnegöl ilçesinde bulunan Vehbi Koç İlkokulu bünyesinde Özel Eğitim Otizm Sınıfı açıldı. Tohum Otizm Vakfı Genel Müdür Yardımcısı Özgül Gürel, Aksaray'da yaşanan olayın münferit bir olay olduğunu söyledi.

Açılış öncesi konuşan Okulun Müdürü Mevlüt Bilgin, "İnsanlar aynı şartlarda dünyaya gelmemektedirler. Kimisi rahat ve bolluk içerisinde yaşarken, kimisi de bazı uzuvları veya yetileri olmadan yaşamaktadır. Bazı insanların doğuştan, bazı insanların ise sonradan çeşitli engeli bulunmaktadır. İşin gerçeği herkes engelli adayıdır. Birlikte yaşama kültürünün gereği olarak hasta , yaşlı veya engellilerin varlığını unutmamalı, hayatımızda güçsüzlere de yer vermeliyiz. Toplumsal mutluluk fertlerin mutluluğundan daha önemlidir. İlçemizdeki öğrenci velilerinin yoğun talepleri doğrultusunda, ilçe milli eğitim müdürlüğünün koordinasyonu doğrultusunda okulumuzda önce hafif zihins engeli bulunan öğrencilerimiz için özel eğitim sınıfı, daha sonra da özel eğitim otizm sınıfı açılma ihtiyacı doğmuştur. Ayrıca üç tane de destek eğitim odamız mevcuttur. Şu anda otizm sınıfımızın kapasitesi 4 kişiliktir ve 4 öğrenci devam etmektedir. Okulumuz kalabalık ve mekan bakımından yetersiz olmasına rağmen, yine de okulun tamamını olumlu bir şekilde kullanarak otizm sınıfına da yer bulduk. Bu sınıfın oluşumunda okulaile birliğinin, öğretmenlerin, hayırseverlerin çok ciddi katkı ve destekleri oldu. Hepsine çok teşekkür ediyorum" dedi.

Tohum Otizm Vakfı Genel Müdür Yardımcısı Özgül Gürel ise, "Çocuklarımıza hizmet vermek için Türkiye'nin her yerinde çalışmaktayız. Biliyorsunuz özel eğitim Türkiye'de son 10 yılda çok ilerleme kaydetti. Sponsorlarımızın desteğiyle İnegöl'de 111 sınıfımızı açıyoruz. Otizm maalesef bundan 15 sene önce her 2 bin 500 çocuktan birinde görülürken, günümüzde ise her 59 çocuktan biri otizm riskiyle doğmakta. Sayı hızla ve yükselerek artıyor, bütün dünyada böyle. Bugün 018 yaş grubunda yaklaşık 384 bin otizmli çocuk bulunuyor. Yakaşık 1,5 milyon otizmliden bahsediyoruz, bunlar aileleriyle birlikte 5,5 milyonluk bir nufusu etkiliyor. Son günlerde Aksarayda yaşanan hadisenin münferit bir olay olduğunu düşünüyoruz. Sayın bakanımızın da açıklama yaptı Aslına otizmli çocuklar ve diğer engelli çocukların, hepsinin anayasal hakkı olan eğitime ulaşabilmesi için sivil toplum kuruluşları olarak bizler bakanlığımızla el ele yürüyoruz" diye konuştu.

