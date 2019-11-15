Bursa'nın Orhangazi ilçesinde bir TIR otomobile çarptı. Otomobil sürücüsü ağır yaralanırken, ağaca çarparak durabilen TIR'da başka bir faciadan dönüldü.

Kaza saat 20.30 sıralarında Orhangazi’de ana yol üzerinde Göl Yolu kavşağında meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Hasan Çetin (34) idaresindeki 77 AE 482 plakalı otomobile, Göl Kavşağından dönüş yaptığı esnada Yalova yönünden gelip Bursa istikametine doğru gitmekte olan Hüseyin Kıran (57) idaresindeki 38 ABE 656 plakalı TIR çarptı.

Kavşakta dönen otomobil hurdaya dönerken, otomobil sürücüsü Hasan Çetin araç içinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri araç içinde ağır yaralı olan otomobil sürücüsü Hasan Çetin’i çıkararak ambulansa taşıdı.

Kazada otomobile çarptıktan sonra kontrolden çıkan TIR ise kaldırıma çıkıp ağaca çarparak durabildi. Kazada ağır yaralanan otomobil sürücüsü Hasan Çetin ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan Hasan Çetin hayati tehlike kaydı ile Bursa Şehir Hastanesine sevk edildi.

Kaza nedeniyle ana yolda trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı. Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Öte yandan kazada hurdaya dönen otomobil içindeki alkol şişeleri ise dikkat çekti.

BURSA 15 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:15

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