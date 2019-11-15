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Uzmanlardan mevsimsel alerjiye karşı propolis önerisi

İHA

Arıların, bitkilerin yaprak, sap ve tomurcuklarından topladığı, güçlü antioksidan ve antimikrobiyal etkilere sahip olan propolisi uzmanlar özellikle mevsim geçişlerinde de öneriyor.

Uzmanlardan mevsimsel alerjiye karşı propolis önerisi

Arıların, bitkilerin yaprak, sap ve tomurcuklarından topladığı, güçlü antioksidan ve antimikrobiyal etkilere sahip olan propolisi uzmanlar özellikle mevsim geçişlerinde de öneriyor.
Bursa’da gerçekleştirilen, Arı Ürünleri ile Doğal Beslenme Semineri’nde konuşan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ateş Kara, Mevsim geçişlerinde, çocuklarda en sık rastlanılan sorunlardan birinin öksürük, boğaz ağrısı, boğaz kaşıntısı ve burun akıntısı gibi şikayetler olduğunu söyledi. Bu gibi şikayetlerin daha kolay atlatılması için çocukların bağışıklığının güçlü olmasının önemine dikkat çeken Prof. Dr. Ateş Kara " Dolayısıyla ben bir hekim olarak, çocuklarda propolis kullanımını özellikle mevsim geçişlerinde öneriyorum. Propolis çok uzun yıllardır var olan bir arı ürünü. Faydalarıyla ilgili yapılan bilimsel çalışmaların sayısı her geçen gün artıyor. Bu bilimsel yayınlara göre; propolis vücutta B ve T lenfositlerini aktive ederek antikor üretimini arttırıyor ve böylece doğrudan bağışıklığın güçlenmesine yardımcı oluyor, mevsim geçişlerinde çocukların hastalıklara yakalanma sıklığını azaltıyor. Bunu hem literatürdeki bilimsel araştırmalarda hem de klinikte hastalarımız üzerinden birebir gözlemliyoruz” dedi

Koturoğlu: "Propolisi çocukların da kullanmasını öneriyorum"
Seminerde konuşan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Güldane Koturoğlu ise, grip, soğuk algınlığı, farenjit gibi rahatsızlıklarda hemen antibiyotik kullanımına başvurulduğunu ancak bunun çok doğru bir yöntem olmadığını belirtti. Koturoğlu “Çocukların hastalanma sıklığını ve iyileşme süreçlerini kısaltmak için güçlü bir bağışıklık şart. Bu noktada sağlıklı ve doğal beslenmeyi çok önemsiyoruz. Bağışıklığı doğal yollarla desteklemek için benim önerim, doğru beslenme ve düzenli uykunun yanında doğal gıdalar ile vücudu desteklemek. Bu anlamda, doğada en güçlü antioksidan olarak bilinen propolisi çocukların da kullanmasını öneriyorum. Çocuklarda hastalıklara yakalanma riski özellikle mevsim geçişlerinde artış gösteriyor. Sürekli olarak antibiyotik kullanmak, vücudun direncini azaltıyor ve savunma mekanizmasını düşürüyor. Arı ürünleri yüksek biyolojik aktiviteye sahip ürünler ve birçok bilimsel çalışmada bağışıklığı desteklediği ortaya konmuş. Literatürde ayrıca mevsimsel alerji ve astım vakalarında propolisin özellikle antienflamatuvar etkisi ile faydalı olabileceği gösterilmiş” diye konuştu

Samancı: "Propolis çok güçlü antioksidan aktiviteye sahip"
Seminerde arı ürünlerinin üretim yöntemlerini anlatan Gıda Yüksek Mühendisi Propolis Uzmanı Aslı Elif Tanuğur Samancı ise, “Günlük antioksidan ihtiyacının karşılanması için, Dünya Sağlık Örgütü’nün verilerine göre, her gün 611 porsiyon tam tahıl, 56 porsiyon meyve sebze tüketmek gerekiyor. Pratikte bunu tüketmemiz mümkün değil. Dolayısıyla, antioksidan özellikteki gıdaları beslenmemize dahil etmeliyiz. Propolis de çok güçlü antioksidan aktiviteye sahip. İstanbul Teknik Üniversitesi’nde gerçekleştirdiğimiz çalışmada, propolisin nardan tam 80 kat daha yüksek antioksidan aktivite gösterdiğini belirledik. Yapılan pek çok bilimsel çalışmada; bağışıklığı düzenleyici etkileri olduğu ve bunun propolisin bileşiminde bulunan kafeik asit fenetil ester bileşeninden kaynaklandığı ortaya konulmuş. Ancak propolisin bu etkilerinden bahsedebilmek için doğru bir şekilde özütlenmiş olması gerekiyor. Propolis, kovandan elde edildiği ham haliyle vücudumuz tarafından sindirilemiyor. İnsan tüketimine uygun hale getirilmesi için mutlaka özütlenmesi gerekiyor. Ben en az yüzde 10 oranında propolis içeren bir özütten çocukların günde en az 10 damla, yetişkinlerin en az 20 damla tüketmesini öneriyorum. Gerekli durumlarda bu miktar 4 kata kadar arttırılabilir. Böylece vücudun toparlanma süreci de hızlanacaktır” dedi.

BURSA

15 Kasım 2019 Cuma

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