Zeytin toplarken kalp krizinden öldü

O şimdi çok ünlü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BURSA´nın Orhangazi ilçesinde, tarlasında zeytin toplarken kalp krizi geçiren Mehmet Mersin (47), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam Orhangazi ilçesi Çeltikçi Mahallesi'nde meydana geldi. 3 çocuk babası Mehmet Mersin (47), tarlasında zeytin topladığı sırada kalp krizi geçirdi. Tarlada çalışan diğer vatandaşlar, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mersin, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



BURSA 15 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:15

GÜNEŞ 07:42

ÖĞLE 12:53

İKİNDİ 15:31

AKŞAM 17:55

YATSI 19:17

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.