Bursa'da sis, sürücülere zor anlar yaşattı

BURSA´nın İnegöl ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan sis, sürücülere ve vatandaşlara zor anlar yaşattı. Görüş mesafesi 5 metreye kadar düşerken, trafikte aksamalar meydana geldi.

Bursa'nın İnegöl ilçesi ve çevresinde, sabah saatlerinde etkili olan sis, hayatı olumsuz etkiledi. Görüş mesafesi, zaman zaman 5 metreye kadar düşerken, sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşadı. Sürücüler trafikte yavaş yavaş ilerlerken, yayalar da yolun karşısına geçmekte zorlandı. Öte yandan trafikte de aksamalar meydana geldi. Yoğun sis, saat 11.30 itibariyle etkisini kaybetti.

BURSA 15 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:15

GÜNEŞ 07:42

ÖĞLE 12:53

İKİNDİ 15:31

AKŞAM 17:55

YATSI 19:17

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