“Millî teknoloji hamlesi ile ekonomide yeni başarı hikâyeleri yazılacak”

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Makine Sektörü Teklif Çağrısı Bursa Tanıtım Toplantısı’na ev sahipliği yaptı. Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, katma değeri yüksek alanlardaki yerlilik oranlarını artırmaya öncelik verdiklerini belirterek, “Aklın Türkiye’de geliştiği, fikri hakların Türkiye’de oluştuğu işler önceliğimiz. Türkiye’nin milli teknoloji hamlesine imza attığı, ekonomide yeni başarı hikâyelerinin yazıldığı bir dönemi hep birlikte hayata geçireceğiz” dedi.

Oda hizmet binasında düzenlenen tanıtım toplantısına makine sektörü temsilcileri ilgi gösterdi. Programın açılışında konuşan BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cüneyt Şener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın vizyonunu yansıtan ‘Milli Teknoloji Hamlesi’nin Türkiye’nin ekonomik ve teknolojik bağımsızlığını temininde stratejik bir yaklaşıma sahip olduğunu söyledi. “Türkiye’nin sanayi başkenti Bursa’nın iş dünyası temsilcileri olarak ülkemizin gücüne ve geleceğine inanıyoruz” diyen Şener, “Taşıdığımız ortak inanç ve heyecanla ülkemizin hedefleri için var gücümüzle çalışıyoruz. Makine sektörümüz gerek Bursamızın yeni sanayi devrimine geçişinde gerekse de ülke kalkınmamızda stratejik önem taşımaktadır. Makine sektörümüzün pilot uygulama olarak belirlenmesi ülkemizin yerli imkan ve kabiliyetlerle çok daha yüksek bir refah seviyesine ulaşmasına imkân sağlayacaktır” dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi ve Bakanlığın yürüttüğü çalışmalar hakkında sunum yaptı. Önümüzdeki dönemde imalat sanayi odaklı dönüşümle stratejik çalışmalarda yüksek katma değer üreten bir ülke olma yolunda adımlar atmaya devam edeceklerini kaydeden Kacır, “Millî Teknoloji Hamlesi ile stratejik değer taşıyan ürünlerin yerli ve milli olarak üretilmesini hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

Yüksek katma değerli üretimi hedefleyen bir ülke olarak Türkiye’nin taşıdığı kabiliyetleri dikkate alarak belirli sektörleri odağa aldıklarını vurgulayan Kacır, “Makine, elektronik tıbbi cihaz, ilaç, ulaşım araçları ve kimya sektörleri önümüzdeki dönemin odak sektörleri olacak. Sektörlerimize yenilikçi bir bakış açısıyla yaklaşıyoruz. ArGe’nin yatırıma ve üretime dönüşmesi bu dönemin önceliklerinden birisi. Türkiye, ekonomide yeni başarı hikâyelerini sanayicilerimiz ve tekno girişimcilerimizle birlikte yazacaktır” dedi.

Türkiye’nin küresel ölçekte ihracat ile büyüyeceğini vurgulayan Kacır, “Bu program ilk olarak makine sektöründe pilot uygulama ile hayata geçiyor. Bunun birkaç sebebi var. Makine sektörü, ortayüksek ve yüksek teknolojilerinin yoğun olduğu bir sektör. İkincisi, Türkiye’nin güçlü bir altyapıya sahip olduğu bir sektör. Programa ilişkin iş dünyasının bütün görüşlerine açığız.” ifadelerini kullandı.

Ön başvurular 6 Aralığa uzatıldı

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi programının başvuru sürecinin devam ettiğini belirten Kacır, “Programda öncelikli ürün listelerinde belirlediğimiz ürünlere yönelik yatırımlar, stratejik yatırım teşviklerinden olan veya kamuoyunda ‘Süper Teşvik’ olarak bilinen proje bazlı teşviklerden yararlanma imkanına sahip olacak. Hali hazırda stratejik yatırım teşvikleri, 50 milyon TL ve üzeri yatırımlara veriliyorken, bu program kapsamında öncelikli ürün listesinde bulunan ürünler için stratejik yatırım teşviğinin alt limiti 10 milyon TL olarak uygulanacak. Proje bazlı teşviklerden 500 milyon TL ve üzeri yatırımlar yararlanabiliyorken, bu program kapsamında öncelikli ürün listesinde bulunan ürünler için proje bazlı teşviklerden yararlanma limiti 50 milyon TL olacak. Dolayısıyla biz ArGe süreçlerini desteklerken, yatırım süreçlerine de etkin destekler sunacağız. Ön başvuru tarihini gelen talepler sonucu 6 Aralık 2019 tarihine kadar uzattık” dedi.

Konuşmaların ardından Bakan Yardımcısı Kacır, sektör temsilcilerinden gelen soruları cevaplandırdı. Programın sonunda BTSO Başkan Yardımcısı Cüneyt Şener, Bakan Yardımcısı Kacır’a BTSO üyelerinin talep ve beklentilerinin yer aldığı raporu takdim etti.

BURSA 15 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:15

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